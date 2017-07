Así, repleta de famosos, fueron las vacaciones de Irina Shayk y Bradley Cooper en Tahití ¡Míralos!

Los nuevos padres definitivamente se merecían unas vacaciones.

Después de convertirse en papás, definitivamente, Irina Shayk y Bradley Cooper merecían tomarse un descanso y qué mejor que en una hermosa isla como Tahití, junto a algunas celebridades cercanas a ellos como el conductor Andy Cohen, Anderson Cooper, Benjamin Maisani, Ricky Van Veen, la diseñadora Diana Von Furstenberg y la protagonista de Girls, Allison Williams.

Este viaje representa la primera vez que la pareja es vista junta y en público desde el nacimiento de su hija Lea de Seine Shayk Cooper, el 21 de marzo de 2017.

En una foto compartida por la diseñadora Diana Von Furstenberg se puede observar a las tres parejas sonrientes, a bordo de un yate:

“Una parte del grupo más divertido… Bye Tahití!”.

Part of the funnest group ever ! Bye Tahiti ! Una publicación compartida de Diane von Furstenberg’s diary (@therealdvf) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 12:13 PDT

Aunque ni Andy, ni Diane aparecieron en la foto, dieron prueba de su presencia en el viaje con una imagen juntos publicada por el conductor en su cuenta de Instagram:

Wearing DVF with DVF ?? Una publicación compartida de Andy Cohen (@bravoandy) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 10:38 PDT

Los fans de Bradley e Irina estás sumamente contentes de ver nuevamente a la pareja. Si bien el actor, que pronto se estrenará como director con A Star Is Born, no cuenta con redes sociales, la modelo sí. Sin embargo, en ningún momento no compartió alguna imagen de los dos juntos, aunque sí algunas imágenes de lo bien que la pasó en este paradisiaco destino.Quién fuera ellos.

???? Una publicación compartida de irinashayk (@irinashayk) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 1:34 PDT

Fuente: eonline.com