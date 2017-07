Blooming ganó el amistoso contra Sport Boys (alineaciones)

Blooming 1 : 0 Sport Boys

Santa Cruz, 23 jul (ABI).- Blooming ganó por la mínima diferencia a Sport Boys, el domingo, en el partido amistoso disputado en el estadio Juan Carlos Durán de la ciudad de Santa Cruz.

El único gol del partido fue marcado por el zaguero, reciente refuerzo de Blooming, Cristian Coímbra.

Alineaciones:

Blooming: Hugo Suárez; Pablo de Miranda, Franco Coria, Miguel Hurtado, José Sagredo; José Vargas, Maximiliano Ortiz, Joselito Vaca, Jesús Sagredo; César Pereira, Daniel Neculman.

Sport Boys: Saidt Mustafá; Juan Carlos Zampiery, Mario Cuellar, Jordy Candia, Jesús Flores; Miguel Ordoñez, Jair Torrico, Didí Torrico, Óscar Velásquez; Yasmani Duk, Juan Vogliotti.

Blooming le gana a Sport Boys

La academia cruceña consiguió la victoria por la mínima diferencia gracias a un gol de Cristian Coimbra (80’). El partido fue clave para que los técnicos ensayen a los nuevos jugadores de sus respectivos planteles.

Llegarán motivados al inicio del Clausura. Blooming le ganó a Sport Boys por 1-0 en un partido amistoso que se disputó en el estadio Juan Carlos Durán de Santa Cruz. El único gol del compromiso lo anotó el defensor Cristian Coimbra (80’). Los entrenadores de ambos equipos intentaron dar minutos a la mayoría de sus jugadores para observar en qué condiciones se encuentran.

La falta de ritmo salió a flote. La primera parte del compromiso entre los académicos y los del Toro warneño no se vio un buen fútbol. El primer intento del equipo de Jeaustin Campos fue el de José Sagredo. El lateral no logró empujar el balón tras un centro de Joselito Vaca (4’). El ‘10’ de la academia desapareció el resto de la primera parte. En respuesta, el delantero Yasmani Duk tuvo la chance de anotar, pero no midió su velocidad y dejó pasar el balón tras un pase de Didí Torrico.

Distintas caras

En el complemento, los entrenadores cambiaron a casi todo su equipo. Las jugadas más importantes para el Toro tuvieron como protagonista a José Luis Sánchez Capdevila. El español intentó poner el primero con un remate cruzado (63’), pero el balón pasó por arriba del arco de Rubén Cordano. Dos minutos más tarde, Sánchez Capdevila mandó un remate sin potencia, pues Cordano ya había salido, pero el balón pasó al ras del arco.

La academia llegó al arco de Miguel Mercado con un cabezazo de Alejandro Quintana. El delantero quiso sorprender (75’), pero no logró abrir el marcador. Cinco minutos después, Cristian Coimbra le dio la victoria a los celestes (80’). El defensor aprovechó un rebote tras centro de Mauricio Saucedo y marcó el 1-0. El resto del partido fue puro trámite.

Blooming debutará en el segundo torneo del año ante Nacional Potosí, el domingo (15:00), mientras que Sport Boys frente a Petrolero del Chaco, el sábado (15:00).

EL DEBER