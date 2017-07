Bloqueos aumentaron un 26,3% en el primer semestre de este año

El sector exportador cruceño contabilizó 48 días de corte de vías hasta junio de 2017, 10 más con respecto al mismo periodo de 2016. Los empresarios revelan que los bloqueos están entre las peores formas de agresión al sector

Fernando Rojas







Impotencia y perjuicio. Son las sensaciones negativas más repetidas por los agentes económicos -empresarios, exportadores, transportistas y ganaderos- cada vez que un grupo de personas corta la carretera por una demanda social. Según el sector exportador de Santa Cruz, en el primer semestre de la presente gestión se contabilizaron 48 días de bloqueo en diferentes puntos de la red vial fundamental, 10 más (26,3%) con respecto al mismo periodo de 2016.

Dependiendo de la conectividad de la ruta bloqueada con la frontera de salida el impacto a las exportaciones es variable. Estimaciones del sector exportador cruceño dan cuenta de que Bolivia por Desaguadero, Tambo Quemado, Pisiga, Yacuiba y Puerto Suárez, por modo carretero, moviliza por día unas 7.739 toneladas por un valor de $us 7,9 millones. Solo Santa Cruz, la primera economía del país, unas 5.414 toneladas por $us 3,3 millones.

De acuerdo con los exportadores todos los sectores económicos son afectados porque los bloqueos no discriminan y perjudican, de igual manera, a la libre circulación de carga tanto de comercio exterior como de abastecimiento interno.

Desde la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) aseguraron que un bloqueo de puertos y de vías de salida pasa facturas altas al comercio exterior y al transporte de carga internacional. Sin embargo, advierten que lo más preocupante no son las pérdidas inmediatas, sino los efectos multiplicadores futuros, como la pérdida definitiva de mercados e incumplimiento de contratos internacionales que conllevan multas contabilizadas por día y el debilitamiento de la imagen del país.

Cochabamba se caracteriza por ser un departamento manufacturero teniendo 17 sectores productivos que generan oferta exportable. Más de un tercio del flujo comercial de esa región, sin considerar hidrocarburos, sale por puertos chilenos.

Con datos de la Cadexco, a marzo de este año, el paro indefinido del Servicio Nacional de Aduanas de Chile dejó una pérdida aproximada de $us 270.000 diarios a los exportadores de esa región. Referencialmente, se informó de que en los primeros tres meses de la presente gestión se exportó por puertos chilenos $us 24 millones de productos producidos en la Llajta.

Mirada empresarial

Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, los bloqueos de carreteras internacionales e interdepartamentales están entre las peores formas de agresión ‘destructiva’ al empresariado nacional porque no tienen responsables ni generan reparaciones de ningún tipo. Aseguró que un bloqueo, muchas veces, tiene efectos más devastadores que los desastres naturales o las plagas.

Nostas dijo que no es posible cuantificar con exactitud las pérdidas del sector empresarial por los bloqueos carreteros, dado que depende de múltiples factores, como duración del conflicto, importancia de la vía bloqueada, el área donde se producen y la temporada agrícola.

No obstante, dijo que un bloqueo, por ejemplo, que impida el paso a la frontera con Chile puede generar pérdidas de hasta $us 11 millones por día solo al sector exportador, sin considerar el autotransporte, la minería y la industria. En la ruta que conecta Bolivia con Argentina cerca de $us 1 millón -solo los exportadores pierden casi $us 350.000-; mientras que por la carretera nueva a Cochabamba, al sector exportador cruceño le cuesta más de $us 5 millones por día.

Nostas aseguró que, aparte del perjuicio económico, hay otros costos que la gente de las zonas afectadas debe asumir, como el incremento de precios y la carestía de productos de la canasta familiar, y en algunos casos, donde las empresas son afectadas ‘gravemente’, también se genera la pérdida de empleos.

A su criterio, los bloqueos tienen efectos devastadores, principalmente en la agroindustria, los exportadores, los importadores y el transporte. “Los daños y las pérdidas alcanzan también al comercio, la manufactura, las industrias e incluso las empresas de seguros”, manifestó Nostas.

Transporte pesado

Para el secretario general de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, Gustavo Rivadeneira, las pérdidas económicas, el incumplimiento de entrega de la carga en destino y la vulnerabilidad e inseguridad vial de las unidades son las principales dificultades que afronta el sector cuando se presentan bloqueos por distintas demandas sociales en el país.

El dirigente aseguró que cuando se dan los cortes de vías en el país la economía sectorial flaquea porque los exportadores e importadores que son los potenciales clientes del sector frenan sus operaciones. Indicó que el sector no solo es impactado por los bloqueos, los paros en puertos chilenos también pasan factura al sector. “Desde 2015 hasta la fecha, los ocho paros aduaneros en el vecino país le costaron $us 15 millones al transporte pesado boliviano”, puntualizó.

Sector agropecuario

Desde la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) indicaron que no cuentan con información efectiva con respecto al impacto económico de los bloqueos en el sector pecuario.

No obstante, de forma referencial señalaron que cuando se presenta un bloqueo en la ruta que conecta Beni con Santa Cruz los ganaderos del departamento amazónico dejan de comercializar 685 cabezas de ganado que, en valor, representa al menos $us 300.000. Aseguran que ese es el monto que los productores pecuarios dejan de percibir por imposibilidad de entrega del ganado en los frigoríficos y centros de remate de la capital cruceña.

Para el titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, los bloqueos son lo más pernicioso para el aparato productivo no solo cruceño, sino nacional. “No solo generan pérdidas económicas, también encarecen los fletes y el precio de los productos y, lo más grave, generan pérdidas de clientes por el retraso en la entrega de productos en los mercados de destino. Los más vulnerables son los productores de oferta cárnica, frutas, verduras y otros productos perecederos”, dijo.

Fuente: eldeber.com.bo