Brasil afirma que certificar reservas de gas es importante para las negociaciones con Bolivia

Raymundo Santos Rocha, embajador de Brasil en Bolivia. Foto: ANF

La Paz, 10 de julio (ANF).– El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos Rocha, afirmó que la certificación de reservas de gas es un tema interno de cada país, sin embargo dijo que cuando se trata de realizar negociaciones su país debe conocer cuál es la dimensión de la oferta boliviana.

“La gestión de la certificación de reservas de gas es una cosa interna de Bolivia, y Bolivia lo hará cuando crea que deba hacerlo, pero desde el punto de vista de la oferta siempre habrá conversaciones entre los dos países para saber cuál es la dimensión de la oferta boliviana”, señaló el diplomático a ANF.

Tras participar del 201 aniversario de la independencia de la República de Argentina, el embajador de Brasil dijo que Bolivia es un proveedor muy importante de gas para su país, puesto que el 30% de la demanda es cubierta con el energético boliviano.

“La ley brasileña está pasando por algunos cambios con más liberalización, pero seguiremos trabajando con el gas, porque más del 30% del gas que consumimos es boliviano, así que la ecuación puede cambiar porque están en el inicio de negociaciones”, manifestó en referencia a los nuevos términos de negociación.

En mayo, el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) autorizó al entonces presidente de la estatal, Guillermo Achá, la contratación de una certificadora internacional de reservas de gas.

El contrato de compraventa de gas con Brasil fenecerá el 2019. El acuerdo comercial no varía de cantidades durante el año, por el cual Bolivia se ve obligada por la cláusula de “deliver or pay” a enviar como mínimo 24 Millones de metros cúbicos día (Mmmcd), y si no cumple se someterá a multas. Pero también Brasil por la aplicación del “take or pay” está obligado a pagar por el mínimo establecido de exportación aunque no lo haya utilizado.

Sin embargo descartó que la llegada del Presidente de Petrobras al Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía, que se realizará en Santa Cruz el mes de agosto, responda a las negociaciones bilaterales para la compra y venta del gas.

“Apenas están en el inicio de las conversaciones, hay un intercambio pero la definición de los términos será más adelante”, dijo.

El diplomático brasileño afirmó que su país tiene proyecciones de crecimiento económico para este año, con lo cual considera que aumentará también la demanda de más gas. “Brasil estuvo en el inicio en el G-20 en Alemania y confirmó que el periodo de recesión pasó y que con las nuevas medidas que se están tomando internamente, la tendencia es crecer, la tendencia es para el crecimiento”, señaló.

“Un aumento del gas brasileño y un aumento de la demanda en la medida en que Brasil vuelva a crecer como estaba creciendo del 4 al 5% al año, esta vez lo que va a pasar es que hay un momento de la producción brasileña pero con el aumento de la demanda se vuelve a equilibrar todo”, afirmó.

El décimo Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía se realizará el 23 y 24 de agosto en el Hotel Los Tajibos en Santa Cruz de la Sierra. Con la temática “Energizando el futuro: tendencias para viabilizar proyectos en energía”, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía es el organizador oficial del encuentro.