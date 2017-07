Cabrera a Chile: Es feo y triste ganar puntos sobre una mesa

El defensor paraguayo naturalizado boliviano, Nelson Cabrera, no se guardó nada y criticó al accionar de la Asociación chilena al intentar ganar puntos “en mesa” en desmedro de Bolivia.

“Siempre es feo y triste ganar puntos sobre una mesa cuando los partidos se juegan en una cancha”, aseguró en entrevista a El Gráfico.

“Obviamente, otros países están involucrados, pero los más perjudicados somos nosotros, por más que digas que casi no tenemos chances, porque esto no afecta sólo al fútbol, sino a todo un país y un pueblo que lucha por salir adelante”, añadió.

El nacido en Paraguay no cumplió el tiempo necesario de permanencia en Bolivia para jugar por la selección altiplánica y por eso la FIFA los castigó de oficio, aunque el defensor se defiende.

“No estaba al tanto de lo que sucedía. Como naturalizado, me llamaron para defender a la selección y fui. Tendría que hacerlo si hubiese hecho algo malintencionadamente, pero eso no fue así. Si hay un error aquí, fue desconocer la norma, nada más. Siempre actué de buena fe y estoy tranquilo, sobre todo por el cariño de la gente y el apoyo que me han dado desde el inicio”, expuso Cabrera.

Finalmente, el zaguero que terminó su ciclo en Bolívar cerró diciendo que “espero que se pueda llegar a buen puerto en este tema, que ha inquietado no sólo a Bolivia, sino también a muchos países que están involucrados. Confío en que las cosas se hagan de la manera correcta, que sea un día importante para el fútbol y esperaremos con ansias la resolución final”.

Fuente: opinion.com.bo