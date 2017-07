Canciller Muñoz sobre el Comité de Fronteras: “Iremos, pese a los insultos del señor Evo Morales”

El Ministro de Relaciones Exteriores indicó que no caerán en el juego del presidente de Bolivia, quien “no quiere diálogo”.

Evo Morales afirma que la Presidenta Bachelet “está secuestrada por la oligarquía pinochetista”

En ese sentido, el canciller indicó que en marzo se envió la invitación por parte de Chile, que se reenvió el pasado 11 de mayo, y de la que Bolivia acusó recibo.

“En ese momento, en que Bolivia se allana a la reiteración nuestra de convocar el comité de frontera, a realizarse en Santa Cruz, como lo ha propuesto Chile. Es decir, el señor Morales no está cómodo con este dialogo, aunque no se trate de materias fronterizas. Evo quiere hablar de diálogo y no realiza diálogo efectivo”.

El secretario de Estado expresó que Chile no caerá en el intento de Evo de boicotear la instancia, e igualmente llegarán hasta Santa Cruz, “para ojalá llegar a acuerdos prácticos, efectivos, que ayuden al pueblo de Bolivia y de Chile“. Agregó que la reunión será de carácter técnicos y no ministerial.

“Iremos, pese a los insultos del señor Evo Morales, hay una integración silenciosa que está en marcha, cada vez hay más chilenos en Bolivia, vienen bolivianos a nuestro país a hacer su segunda patria,estudiantes vienen a las universidades becados y se ha autorizado una aerolínea boliviana, y políticas de salud”.

Por último, indicó que “lo que está en La Haya, permanece en La Haya”.

Fuente: Agencia Uno /24horas.cl