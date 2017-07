Carbonizada tras accidente con vuelco

Son 4 varones de la tercera edad, incluido el chofer. Resultaron con parte del cuerpo quemado y lesiones, pero ninguno corre peligro de perder la vida.







Una vagoneta que circulaba entre San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco, en cuyo interior viajaban cuatro personas, termina volcada e incendiada, señala el reporte de Tránsito. Los ocupantes resultaron con quemaduras y contusiones, pero no se compromete la vida de ninguno, dijo el director departamental de Tránsito, coronel Constantino Cejas. El accidente sucedió la madrugada del domingo.

Investiga las causas del accidente. “Aun se investiga las causas del accidente, pero se presume que fue a causa del exceso de velocidad”, relata Cejas que ayer brindó un informe. El uniformado explica que ese tramo carretero es de ripio. “Se presume que conducía con exceso de velocidad y perdió el control, pues no hay rastros de otro vehículo en la zona”, agrega.

Son ciudadanos cochabambinos. Sobre los pasajeros se informó que son oriundos de la ciudad de Cochabamba y se encontraban haciendo turismo en las misiones jesuíticas. “Los cuatro son personas de la 3ra edad. Dos de ellos tienen parte del cuerpo con quemaduras, y golpes, pero están fuera de peligro, al menos eso fue lo que informó el médico que los atendió”. Cejas dijo que los cuatro salieron del vehículo por sus propios medios y luego fueron auxiliados por personas que pasaban por el lugar y que dieron parte a la Policía. Asimismo, señala que una vez restablezcan su salud, el conductor y los ocupantes van a ser interrogados, para determinar la causa del accidente y el o los responsables del mismo, aclara.

No están bajo influencia del alcohol. El reporte de los uniformados emitido desde San Ignacio, señala que ninguno de ellos estaba bajo influencias del alcohol. Por ello presumen que la causa pueda ser exceso de velocidad, en un tramo que no está asfaltado y donde no se puede imprimir alta velocidad.

Fuente: eldia.com.bo