Carlos Borja: ‘Difícil que alguien pueda separar a Borja del Bolívar’

Carlos Fernando Borja antes de un partido de Bolívar en los años 90. Foto: Pasión Fútbol

Como futbolista y capitán fue el más ganador y campeón en el fútbol boliviano: Carlos Fernando Borja obtuvo 11 títulos en la historia de la Liga defendiendo la camiseta de Bolívar, en 10 ocasiones levantó el trofeo como capitán.

El exvolante recuerda que en su época obtuvo títulos anuales, dice que la Academia de entonces era hegemónica y muy superior al resto de los equipos, incluido The Strongest. Considera que el actual campeón es un justo ganador, pero dista del tradicional juego técnico de la Academia.

— ¿Qué recuerdos tiene de los títulos que ganó con Bolívar?

— Sin ánimo de molestar a nadie, ni a jugadores ni a otros equipos, recuerdo que gané títulos anuales en 11 oportunidades. Antes se jugaba una gran final, ya sea en Cochabamba, varias veces, en Santa Cruz y aquí mismo en La Paz y en Oruro, aunque cuando nos tocaba ganar los dos torneos del año ya no había necesidad, y creo que sumando esos títulos más de cada torneo creo que gané por lo menos 17 o algo así, siempre con Bolívar.

— ¿Gracias a qué fueron tantos títulos?

— Porque tuve la suerte de estar bien rodeado por excelentes jugadores, tanto futbolistas nacionales como internacionales. En 20 años que jugué obtuve más de la mitad de esos torneos, además unas tres veces fui subcampeón; es decir, siempre peleando el primer lugar. Casi el 60 por ciento de los títulos fueron para la Academia y el resto de los equipos se repartían los otros campeonatos.

— ¿Le faltó, por ejemplo, un tricampeonato?

— No, como digo los nuestros eran títulos anuales, creo que sacamos como cuatro bicampeonatos y si se contabilizaban títulos por un semestre creo que ya habríamos logrado un tricampeonato; sin embargo, el sistema era otro, diferente al actual, así que vamos a respetar las reglas de competición que hay.

— ¿Cuál de esos títulos fue más especial?

— Creo que el que me marcó un poco más fue el primero, el de 1978, que tuvo mucho de euforia, ansiedad, fue inolvidable. Recuerdo que ganamos el título en Santa Cruz, yo era bastante joven y desde entonces comenzamos a acaparar los éxitos.

— ¿Bolívar siempre tuvo a los mejores jugadores?

— Casi siempre. Éramos campeones porque los mejores estaban en el club. Salía un jugador en el campeonato con buena perspectiva y al año ya estaba en Bolívar, ése era el estilo de don Mario Mercado, además que el mismo pensamiento de los jugadores era venir a Bolívar, porque de ahí era a la selección y luego irse afuera.

— ¿Qué características tuvieron los campeones de su época?

— La Academia de de mi época era hegemónica, era muy superior al resto en lo futbolístico, más fuerte que The Strongest, Oriente y que en casi dos décadas ganamos y ganamos muchos títulos. A ello se sumó que jugamos muchas Copa Libertadores y por eso saltaban a la selección.

— Además, había jugadores seleccionados de otros países…

— Sí, totalmente, porque de Bolívar iban a sus selecciones Javier Zeoli a Uruguay, Jorge Hirano y Jorge Olaechea a Perú, Sanabria y Bataglia a Paraguay, Carlos López vino como uno de los grandes 10 de las selecciones argentinas. Alejandro Giuntini de Bolívar se fue a Boca Juniors. Fue realmente un nivel muy internacional el del equipo. A ello se sumaban entrenadores de gran jerarquía y renombre como Pastoriza.

— ¿Cuál habrá sido el mejor equipo de toda esa época?

— Yo creo el de los 80, que me parece fue la época dorada de Bolívar en la Liga, no solo por la gran cantidad de títulos, sino por el buen fútbol, por eso decían que el hincha nuestro era de un paladar muy exigente, no bastaba ser campeón, sino jugar un buen fútbol.

— ¿Alguien podrá superar su registro de ser campeón tantas veces?

— Ojalá, pero creo que ya no podrá ser porque dicen que la Liga ya murió, entonces se jugará bajo otro nombre. Yo como capitán levanté 10 veces el trofeo de campeón, por ahí siempre podría haber quien pueda superarme, sería bueno y motivante.

— ¿Qué sensación tenía al levantar el trofeo tantas veces?

— Levantar el trofeo de campeón es lo mejor que te puede pasar. Era la conclusión de haber hecho un buen torneo, que la actitud no era negociable, así por ahí las cosas no pudieran salir con resultados, la entrega fue siempre total. Eso me permitió ganarme a la hinchada y por eso es difícil que alguien pueda separar a Borja del Bolívar.

— ¿El fútbol y los títulos solo dan éxitos, fama y dinero?

— No, para nada, todo eso puede ser que se vea, sea más notorio, pero el fútbol te da exigencia, valores, sacrificio, respeto a los rivales, a los jueces y saber que con todo eso puedes ser mejor profesional y mucho más aún, buena persona.

— ¿La disciplina y el cuidado personal le permitieron jugar tantos años?

— Eso es profesionalismo, saber qué debes hacer y cómo. Me tocó jugar con cuatro generaciones de futbolistas. Ahora, las comparaciones son difíciles con estos tiempos por la gran bonanza económica que se maneja. Un título es la consecuencia de un trabajo planificado a partir de conformar un buen grupo, el compromiso con el club y que la unidad y el trabajo te lleven al éxito.

— ¿Qué opina del Bolívar campeón de este año?

— Que fue el equipo más regular, el que mejor hizo las cosas. Que tiene un grupo de jugadores con mucha jerarquía para responder a la irregularidad de los demás equipos a los que superó con autoridad.

— ¿Todo fue bueno?

— Bolívar fue un justo campeón por la campaña que hizo, en algún rato mostró un buen fútbol, pero lo que sí no me agradó es que no mostró ser un equipo definido y cambió mucho y con eso no se vio el juego de estilo exquisito que siempre tuvo, como que fue muy diferente al estilo que siempre tuvimos y con el que se ha identificado al club durante años.

— ¿Borró el estilo?

— No usaría ese concepto, pero vi partidos en los que el equipo jugó y ganó al contragolpe, con algún pelotazo, incluso como local, dejando de lado su identidad de buen toque de pelota, de jugar las bandas, llegando bien siempre con el balón dominado.

— ¿Entonces éste es otro Bolívar?

— Sí, por eso de que su estilo no fue como al que nos acostumbramos, no estuvo apegado a lo que es la historia de Bolívar, a lo que nosotros mostramos jugando años y siendo muy exquisitos en todo.

— ¿Y qué jugadores tuvo como destacados?

— Me gustó mucho Ronnie Fernández por toda la entrega que expuso en todo el torneo, donde hizo una buena temporada y eso mismo le permitió irse a otro campeonato.

— ¿Qué le pareció el torneo en general?

— Bolívar y The Strongest sacaron gran ventaja sobre el resto. Lo que me sorprende es que los equipos del interior no aparecen, los cruceños no despiertan, San José no es el gran cuadro de antes.

Fuente: la-razon.com