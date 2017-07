Caso Eurochronos: Ronny Suárez uno de los atracadores salió de Palmasola con el beneficio de indulto

Caso Eurochronos: Uno de los atracadores salió de Palmasola con el beneficio de indulto

El asalto a Eurochronos se registró el pasado 13 de julio. Foto: Ministerio de Gobierno.

La Paz, 18 de julio (ANF).- La representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Roxana Pérez, informó que Ronny Suárez, uno de los tres atracadores abatidos en el asalto a la joyería Eurochronos, salió del penal de Palmasola gracias al beneficio de indulto.

“El reo se sometió a un beneficio de indulto, el cual ha salido (o fue aprobado) por un juez de ejecución, que lógicamente cuando uno no es reincidente (se otorga ese beneficio), entonces es esta la situación que se dio”, dijo Pérez, al programa de televisión “Que No Me Pierda”.

Sin embargo, aclaró que todavía no tiene identificado al juez de ejecución que otorgó el indulto al peligro delincuente. “Voy a verificar qué juez ha dado ese beneficio”, remarcó.

Suárez, de nacionalidad boliviana, se constituye en el segundo exreo involucrado en el violento asalto a la joyería Eurochronos de la ciudad de Santa Cruz, que dejó el pasado jueves cinco muertos y varios heridos en medio de una balacera entre los antisociales y policías.

El primer exrecluso que fue identificado como partícipe del hecho ha sido el brasileño Antonio Adao da Silva Costa, quien al igual que Suárez, fue abatido en el enfrentamiento con los policías.

Da Silva era reo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro y logró salir de la cárcel gracias a una resolución de detención domiciliaria que le otorgó el juez de La Paz, Fernando Rivadeneira.

El Consejo de la Magistratura tiene previsto oficializar hoy su pedido de suspensión de Rivadeneira.

El tercer antisocial muerto en el asalto a la joyería fue Camilo Maldonado Pinto, también de nacionalidad brasileña, y según su familia, no tiene antecedentes penales en Bolivia ni en su país.

