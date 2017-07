Caso taladros: jueza que llevó a la cárcel a siete exfuncionarios de YPFB se excusa

Melina Lima, jueza Anticorrupción. Foto: ANF

La Paz, 17 julio (ANF).- La jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima se excusó de tratar el caso taladros, luego de determinar la detención preventiva de siete ex funcionarios de YPFB, según informó el abogado Roger Valverde, defensa de la ex Gerente de Contrataciones, Paola Oporto.

“Había una audiencia para apertura de documentos la anterior semana pero se suspendió. La juez que conocía el caso se excusó de conocer este proceso, ahora tendrá que ser otro juez y no la señora que determinó las detenciones, según me llegó la resolución de la excusa, pero no me acuerdo las razones que expone”, afirmó el jurista a ANF.

Lima determinó la detención preventiva en las cárceles de Palmasola en Santa Cruz, San Pedro, Centro de Orientación Femenina y Miraflores de La Paz de tres abogados, dos ingenieros petroleros, la ex Gerente Legal Corporativa, Cinthya Novillo y la ex Gerente Legal de YPFB Andina, Lola Tellería por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso de influencias y conducta antieconómica, entre otros.

