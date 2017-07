CEUB ridiculiza rendimiento de aspirantes

Los académicos plantean una nueva conferencia de universidades para revisar su continuidad en la preselección ante los cambios de reglas. El MAS cree que los tests a los candidatos fueron apropiados

Marco Chuquimia / La Paz

En un mea culpa, los académicos que participaron en la elaboración de los exámenes para los candidatos a magistrados se reunieron la noche del martes con el representante del Sistema Universitario y realizaron una autocrítica sobre el papel que cumplieron en esta fase, reveló ayer el representante de las universidades, Lorenzo Flores; mientras que el director del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Gustavo Rojas, ridiculizó las notas que sacaron en esa prueba los postulantes a altos magistrados.

“Hubo presión del poder político, nosotros habíamos solicitado un día más porque las preguntas del Sistema Universitario llegaron el viernes en la noche y nosotros llegábamos el domingo; entonces no teníamos tiempo (para revisar), por eso solicitamos que se hiciera el miércoles (a la Asamblea), pero no escucharon, logramos un día y el martes se hizo el sorteo pese a nuestro pedido”, dijo Flores.

Sin embargo, según el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Víctor Borda, las universidades tuvieron dos meses para hacer las preguntas y elaborar el banco completo que se habían comprometido y, por tanto, no podían pedir más plazo porque el Legislativo debe cumplir los plazos que establece el propio reglamento.

Frente a estos hechos, el senador opositor Edwin Rodríguez, remitió una nota al CEUB pidiendo información sobre quiénes fueron los responsables directos en la elaboración de las preguntas para las dos instancias; asimismo, pretende que se informe en qué fecha se remitió las preguntas, cuántas fueron y a quiénes se entregó este banco de preguntas.

Además los opositores creen que los candidatos recibieron las preguntas con las respuestas subrayadas y que eso agravaría el escándalo que desataron tras conocerse las preguntas del examen.

Flores manifestó que hubo una filtración de las preguntas después que fueron colocadas en el sistema digital de sorteo y por eso la prensa las divulgó sin el número correspondiente.

Nueva reunión

De igual forma, en una entrevista en la red Cadena A, el ejecutivo del CEUB dijo que él personalmente estaba insatisfecho con los resultados de los exámenes, porque si la sociedad piensa que fueron fáciles, entonces “personas que tienen una experiencia de más de 30 años en el ejercicio de la profesión debieron sacar notas de excelencia”, lo que no sucedió porque la nota máxima fue de 28, obtenida por el candidato Román Castro, que postula al Consejo de la Magistratura.

El representante del Sistema Universitario, adelantó que la confederación de docentes de las universidades convocó una reunión nacional en Santa Cruz que se realizará entre viernes, y sábado y el primer punto de la agenda es precisamente la participación del sistema universitario en este proceso de preselección, dijo.

Pero Rojas fue más allá, dijo que ellos están dispuestos a convocar una nueva reunión de las universidades en La Paz y donde se defina si seguirán acompañando esta preselección, y recordó que durante todo este tiempo, los legisladores -no mencionó el partido- les recordaban que ellos solo eran veedores y acompañaban y no podían emitir criterios, dijo que el acuerdo con el poder político no era ese, sino el de participar activamente en todo el proceso.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, Waldo Albarracín, lamentó que las pruebas que prepararon los académicos no hayan tenido la exigencia de un cargo como el que postulan y dijo que sus colegas están confirmando las observaciones que tenían ellos cuando decidieron hacerse a un lado.

Albarracín recordó que ellos no participaron y, por tanto, no remitieron ninguna documentación y no tienen intervención directa en todo el trabajo.

No hay marcha atrás

Pero el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo que los opositores nunca aprobarán ninguna fórmula o examen o iniciativa que haga el Gobierno y que, por tanto, hay que tomar desde esa perspectiva las observaciones que realizan, principalmente los jefes de bancada de UD.

El senador Óscar Ortiz dijo que el examen demostró ser una burla y la intención del Gobierno de impulsar, sin tomar en cuenta nada, la selección de las personas que ellos quieren en el Órgano Judicial.

El jefe de bancada de UD en Diputados, Wilson Santamaría, afirmó que el Gobierno consolida con sus actos el rechazo ciudadano porque la sociedad ya conoce el tipo de exámenes que propone el Gobierno para los altos cargos y que esta preselección irá rumbo al fracaso con actos como este.

El senador Milton Barón y su correligionario diputado, Víctor Borda, afirmaron, por separado, que en toda prueba existen preguntas fáciles y difíciles y que por dos o tres preguntas no se puede descalificar 120 preguntas en total, en referencia al examen que dieron el martes.

Las entrevistas

Desde hoy al mediodía, los legisladores procederán con las entrevistas a los 74 candidatos que siguen en carrera y, según la programación oficial, cada candidato tendrá un máximo de 15 minutos para exponer su programa y responder preguntas que harán los parlamentarios asistentes.

Al mediodía deben empezar 13 candidatos del Consejo de la Magistratura, hasta las 16.00; a las 16:15 ingresaría el primer candidato del Tribunal Agroambiental y completaría los primeros 11 candidatos.

Dos sesiones de asamblea elegirán a candidatos

El 1 y 2 de septiembre se realizarán dos sesiones de Asamblea y en cada una se elegirá a los candidatos que serán llevados a elecciones en diciembre, así lo confirmó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, quien explicó el procedimiento que se seguirá para concluir la elección de los 96 candidatos finales que deben ir en la papeleta electoral.

“Se ha establecido que habrá dos momentos, la sesión del 1 de septiembre aprobará el informe y seleccionará a los candidatos del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, y la sesión del 2 de septiembre hará lo mismo con los candidatos del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional”, aseguró y añadió que el proceso que se lleva actualmente concluirá con el informe de los senadores y diputados de la Comisión Mixta de Justicia Plural hasta la siguiente semana.

Entretanto, el personal de apoyo de la Comisión Mixta de Constitución espera el registro de candidatos al TCP y TSJ cuyo plazo terminará el 24 de julio sin mayor ampliación.

