Cocaleros bloquean las 2 vías Cochabamba-Santa Cruz y Gobierno repliega a Policía tras muerte en Colomi

Gobierno confirma un muerto en Colomi y repliega a la Policía

COCHABAMBA | El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la muerte de Samuel Vallejo de 27 años en Colomi, aunque puso en duda que fuera en los enfrentamientos con la Policía, ya que aseguró que los uniformados no tienen autorización para usar armas letales.

Romero pidió una investigación para establecer la causa de la muerte del joven y ordenó el repliegue de la Policía para evitar mayores enfrentamientos.

“Se trata de un joven mecánico de 27 años de edad, de nombre Samuel vallejos, que no formaba parte del contingente campesino que estaba bloqueaba, que habría sido encontrado a unos 300 metros del punto de bloqueo”, dijo Romero en conferencia de prensa en La Paz.

La autoridad detalló que el cuerpo de Vallejo fue encontrado por un menor de 14 años y estaba cubierto por una calamina.

Pidió a los familiares que dejen que se lleve adelante el examen forense del cuerpo de Vallejo para establecer las causas de la muerte.

Dijo que en la zona los bloqueos se extienden por cinco kilómetros, desde el mercado de Colomi hasta el Cañadón de Corani, donde unas 400 personas cerraron la ruta.

Los cocaleros iniciaron bloqueos el lunes exigiendo 700 hectáres de coca de las 7.700 que permite la Ley en Cochabamba. Los productores son de los municipios de Pocona, Pojo, Tiraque, Colomi y Cocapata.

Además piden que se les incluya en la Reglamentación de la Ley General de la Hoja de Coca. Los Tiempos

Las 2 vías están cerradas a Santa Cruz y muerte agrava conflicto

La Paz / Anf / Opinión .- Una persona sin vida fue encontrada en Colomi, departamento de Cochabamba, después de que se registró en ese sitio un violento enfrentamiento entre policías y cocaleros que volvieron a bloquear anoche las dos carreteras a Santa Cruz.

Aunque todavía no fue esclarecida de manera oficial la circunstancia en que murió el poblador, identificado como Samuel Vallejos y de profesión mecánico, sus familiares aseguraron que recibió un impacto de un proyectil durante el desbloqueo de la carretera.

Uno de los familiares, que se identificó como su primo, dijo a radio Pío XII que la víctima no es cocalero sino un mecánico que estaba en inmediaciones de su taller durante el enfrentamiento.

“Han asesinado a mi primo, en el sector de Cruce Prados, y no conformes con eso, los malditos policías lo golpearon, patearon y encima le taparon con una calamina, no permitieron auxiliarlo (a tiempo para luego) botarlo a un rincón” de la carretera, agregó.

Esta situación generó una mayor tensión entre los cocaleros, que demandan ser incluidos en el reglamento de la Ley General de la Coca para la legalización de 700 hectáreas de cultivos, y los policías que intentan mantener expedita la vía a Santa Cruz.

Según las imágenes difundidas por el programa televisivo “El Mañanero” de Cochabamba, los pobladores enardecidos de la zona hicieron anoche un velatorio momentáneo del joven fallecido en plena vía pública.

“Lamentable lo que ha sucedido, este proceso de cambio, nos está haciendo quedar mal, son órdenes de arriba, nuestra gente está peleando, sin embargo esto es una traición a todo el pueblo, lamentablemente han (matado) con un tiro, pero no ha sido de los que están en bajo rango, sino directamente desde sus superiores”, afirmó a ese medio televisivo otro poblador que estaba en el velatorio.

Ayer, el presidente Evo Morales advirtió a los cocaleros tendrán problemas con él si amplían el cultivo de la hoja verde a los parques naturales.

El Jefe de Estado remarcó a los cultivadores que así como ellos tienen sus reivindicaciones, él también tiene las suyas y en este caso es que respeten las zonas de producción.

“Especialmente a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, compañeros y compañeras hay que respetar nuestro cato de coca, mi pedido con mucho respeto, aunque se enojen, aunque me cuestionen, no vamos a permitir nuevos cultivos de coca en los parques, Parque Carrasco, Isiboro Sécure, Amboró, no vamos a permitir, van a tener problemas conmigo los compañeros que se están entrando a los parques”, apuntó Morales, en un acto público realizado en Cochabamba.