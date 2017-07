Cocarico a Adepcoca: “Nos veremos en los estrados jurisdiccionales”

Ministro César Cocarico. Foto de archivo: El Diario.

La Paz, 7 de julio (ANF).- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, desafió este viernes a la dirigencia de Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) a iniciar un proceso penal en su contra.

“No hay problema. Si quieren demandar, que demanden. Nos veremos en los estrados jurisdiccionales. No tengo ningún problema. Yo no he acusado absolutamente a nadie, sólo he dicho que es sospecho el financiamiento de 100 flotas”, afirmó la autoridad de Estado.

El pasado martes, el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, anunció que iniciará un proceso penal contra el ministro Cocarico por difamación, a tiempo de asegurar que su organización no recibe ningún financiamiento de políticos o de entidades internacionales para trasladar a sus afiliados hasta Sucre.

“Le vamos a iniciar una demanda por difamación (a Cocarico) porque nos ha acusado a nivel nacional de que estaríamos recibiendo dinero de la derecha, de las embajadas y de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG)”, manifestó entonces el dirigente.

/AQS/ELCA/

Fuente: noticiasfides.com