Cómo conseguir que no pierdas la mitad del día entre Facebook, el correo y Whatsapp

Héctor Castillo, creador de Noysi, nos explica de qué forma ha construido un negocio brilllante

Un primer ciberataque con el virus Wannacry hace unas semanas, luego un segundo más reciente y parece que se avecinan más. Héctor Castillo, CEO de Noysi, nos da una clave “son cosas que pasan cuando tienes a departamentos de seguridad tecnológica utilizando Whatsapp, y a directivos de multinacionales que no quieren asumir que tienen un problema grave de ciberseguridad y que la puerta de entrada es su correo electrónico”. Viniendo de alguien que tiene una herramienta para acabar con ambas prácticas, convendría escucharlo, más aún si leéis estos datos.

Un informe de la consultora McKinsey señala que un trabajador emplea el 60% de su jornada laboral en gestionar comunicaciones: 28% en atender al email, 14% en comunicación interna y 19% en buscar información- y sólo un 40% en trabajar. Si, además, en 2020 el 50% de los trabajadores ya no usarán correo electrónico, necesitaremos en qué ocupar nuestro tiempo en la oficina y no, no será en mandarnos emoticonos de paellas por Whatsapp.

La solución que propone Héctor Castillo parece sencilla, sólo hay que seguir su receta: Coged Whatsapp, el correo electrónico, añadidle las videoconferencias de Facebook Messenger, un disco duro en la nube como Dropbox, un organizador de tareas al estilo Evernote, la posibilidad de emitir en directo tipo Youtube Live y algo de los canales públicos de Telegram. Una vez mezclado –no te olvides de disponer de versiones en inglés, castellano, euskera, y catalán–, ofreced que todo pueda alojarse en los propios servidores de tu empresa o en un almacenamiento aislado del entorno y voilá.

Si habéis seguido correctamente la receta tendríais que tener una plataforma de comunicación dirigida a empresas y profesionales que permita hacer: mensajería en tiempo real de texto y archivos, videoconferencia 1a1 y grupales, almacenamiento ilimitado de archivos, retransmisión en directo vía vídeo, gestor de tareas propio y búsquedas ágiles de todo el contenido. Conseguid entonces 60.000 clientes por un tercio de lo que cuesta tu competencia directa y ya tienes tu propio Noysi.

Si no disponéis de los conocimientos, o de un millón de euros dedicados a programar esta receta, entonces soñad como hizo Héctor Castillo.

Volar

Los sueños de un niño. Ser futbolista, bombero, actor, músico o simplemente volar. Nada fuera de lo común en esa niñez profunda que es el único momento en el que todos compartimos los mismos deseos “cuando sea mayor”. Con suerte podréis encontrar a alguien que los haya conseguido, más difícil será localizar a quien los consiguió y, después, los abandonó.

Os ahorro el esfuerzo presentando a Héctor Castillo, músico miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y piloto de línea aérea. “Las profesiones vocacionales no son las óptimas para ganarte la vida con ellas. Así que decidí dejar lo que me apasiona y hacer algo que me gusta, como Noysi, y con lo que creo poder conseguir el dinero suficiente como para volver a hacer lo que amo sin tener que depender económicamente de ello”.

Una postura adulta que, sin embargo, sigue conectada con esa niñez en la que trasteaba con un ordenador Spectrum bajo la mirada de su padre, ingeniero de telecomunicaciones, y, de nuevo, también con sueños. “Quiero demostrar que desde España se puede montar una empresa tecnológica que sea valorada internacionalmente y que pueda competir con cualquier otra compañía de su sector a nivel mundial”, y siendo su apuesta Noysi, entonces la competencia es Slack.

Sí, esa Slack, una de las principales plataformas de comunicación corporativa, por la que Amazon acaba de ofrecer 9.000 millones de dólares. Palabras mayores.

Castillo está muy seguro: “Para montar Noysi analizamos las debilidades de la competencia y descubrimos que Slack tiene una arquitectura de software manifiestamente mejorable, problemas de seguridad y no permite personalizar la plataforma. Sólo tuvimos que trabajar en mejorar estas cuestiones, porque estoy seguro de que Slack no va a ser la alternativa masiva a la comunicación corporativa y nosotros sí lo seremos”.

El reciente acuerdo con la consultora internacional Llorente y Cuenca, parece indicar que van en la dirección correcta. La consultora de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos líder en España, Portugal y América Latina dispone ya de un Noysi personalizado para su uso en gestiones de crisis. El funcionamiento es sencillo. Cualquier empleado tanto de la consultora como de sus clientes puede activar una alerta –incendio, comentarios negativos en redes, ciberataques- y, respondiendo a unas preguntas, se determina un nivel de alerta que activa un protocolo. Por ejemplo, crear un grupo de crisis, enviar notificaciones a cargos determinados y presentar un panel de tareas a realizar. Por supuesto, todo ello en tiempo real.

Equipos de directivos de grandes empresas, pymes de entre 20 y 50 empleados, centros de educación públicos y privados, escuelas de negocio, startups, partidos políticos y agencias de marketing son sus clientes, Y cmientras tanto, el piloto músico a los mandos de Noysi filosofa mientras sigue soñando: “Una empresa tecnológica es como una obra con mucho ritmo, donde no hay lugar para contrapuntos complejos”.

Fuente: revistavanityfair.es