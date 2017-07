Concejal Silva confirma que Vera es “simpatizante” del MAS y cuestiona revocatorio a Revilla

El concejal paceño dijo que si Vera pertenece o no al MAS no es un tema que debe importar, sino la solución del conflicto que tiene que ver con la Ley 233 de Fiscalización Territorial.

Silva identifica a Vera como “simpatizante” del MAS y cuestiona revocatorio a Revilla

Una fotografía en la que se ve a Jesús Vera levantando el puño izquierdo en un acto del MAS. Foto: erbol.com.bo

La Paz, 11 de julio (ANF).- El concejal del MAS, Jorge Silva, afirmó este martes que el presidente de una de las Fejuve de La Paz, Jesús Vera, es “militante del proceso de cambio”, y agregó que el problema de fondo no es su pertenencia política ni el pedido de revocatorio del alcalde de La Paz, Luis Revilla, sino la discusión de la Ley 233 de Fiscalización Territorial.

“Jesús Vera es militante del proceso de cambio, simpatizante del gobierno y hay fotos que verifican esta situación, acompañando a diputados y al presidente Evo Morales. Ese no es el fondo del debate, aquí no cuestionamos si Revilla o Vera es político o no es político, o si uno es del MAS y el otro de SOL.bo, para mí el tema de discusión es la Ley 233”, manifestó Silva en contacto con los medios.

En esa misma línea, el concejal señaló que la población paceña no debería preocuparse por pedir un revocatorio para el Alcalde, sino exigirle que trabaje más por el bienestar de la ciudad.