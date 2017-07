Contra 7. Grisel y Ronico impresionantes en su presentación

Grisel Quiroga y Ronico Cuéllar como nunca antes vistos, con una presentación de baile que conquistó a todos los presentes en el staff de Yo me llamo.

La pareja de conductores y comediantes se lucieron primero en el baile individual y luego como pareja.

No puedes perderte ver a Ronico bailando como Beyoncé con el hit Single Ladies y una tierna Grisel Quiroga personificando a Britney Spears con el tema .Baby One More Time, para luego terminar con un tema de Shakira y Prince Royce con Deja vu.

Fuente: Unitel