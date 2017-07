Crean una medida “anti-Despacito” por estar hartos del tema

Algo extrema, pero puede que funcione.

No hace falta que finalice el 2017 para asegurar que Despacito es la canción del año. El tema de Luis Fonsi se convirtió en un suceso que pasará a la historia de la músicacomo uno de los grandes sucesos de esta época. Eso, luego de que Justin Bieber se sumara en un remix para hacer enloquecer al planeta entero.

Con perfecto o deficiente pronunciación del español, en todos los rincones han cantando “des-pa-cito…”

No obstante, ¿estás harto del tema?

Pues como suele suceder con algunos hits, Despacito no se ha escapado de que la gente diga “¡Ya basta!”. Por eso, en el bar español Burguer Eldorado, crearon una medida “anti-despacito” que consiste en…

“Si me pides que te ponga Des-pa-ci-to, te echamos del bar ra-pi-di-to”, se puede leer en los tickets que entregan a sus clientes, indicó Huffingtonpost.

Si eres de los amantes del tema, no te preocupes, no necesariamente es tan literal, ya que en el local están acostumbrados a hacer este tipo de bromas. Hace unas semanas hicieron una referencia a su brownie y advertían: “Si no lo has probado, es para matarte”.

Lo que si no fue una broma fue la paliza que le dieron a un DJ ahí mismo en España luego de que pusiera Despacito unas 10 veces durante la noche.

Un grupo de jóvenes no soportó seguir escuchando la canción y decidió atacar a golpes al hombre, según informa Infobae. “Llevaba toda la noche poniendo la canción de Luis Fonsi, Despacito“, declaró uno de los agresores.

Definitivamente genera pasiones encontradas.

