Cuál es el mejor instante de tu vida (para ganar dinero, ligar, correr o para tu cerebro)

Aprender informática en la vejez. ¿Por qué no? (iStock)

Estás en la flor de la vida. Da igual si tienes 20, 30 o te acercas a la centena, tengas la edad que tengas este es el mejor momento para ponerte a prueba y explorar. Lejos de esta máxima propia de un libro de autoayuda, la ciencia viene a poner las cosas en su sitio. Cada actividad, cada ámbito de la vida, incluso cada capacidad del ser humano, tiene su momento exacto. Nos han hecho creer que el mejor periodo para desarrollar nuestras aptitudes físicas, psíquicas o sociales, o para vivir las experiencias más sobresalientes de nuestra vida es la juventud. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que tenemos que empezar a perderle el miedo a envejecer y que en realidad los mejores momentos de nuestra vida están repartidos a lo largo de los años.

Aprender un segundo idioma

Cuanto antes, mejor. (iStock)

Todavía es un tema a debate, pero el consenso general entre lingüistas y psicólogos nos dice que el aprendizaje de un segundo idioma es más fácil cuanto antes se empiece, generalmente antes de la pubertad y en concreto entre los siete y los ocho años.

Capacidad cerebral

Una de los principales métodos que tienen los científicos cognitivos para medir la capacidad de procesamiento del cerebro (y para detectar las disfunciones cerebrales en niños y adultos) es el test de símbolos y dígitos, que consiste en convertir símbolos con forma de figuras geométricas en números a partir de una clave establecida. De media, las personas de 18 años son los que mejores resultados obtienen en esta prueba, por lo que no es aventurado concluir que es cuando el órgano alcanza su máxima capacidad.

Recordar nombres

A todos nos ha pasado que acabamos de conocer a alguien y su nombre entra por un oído y sale por el otro. Pues bien, al parecer esta ligera amnesia es menos probable que ocurra durante la juventud. En concreto, señala un estudio, a los 22 años.

Cuándo somos más atractivos

Los hombres mantienen su sexapil. (iStock)

No hay quizá cuestión más subjetiva que el atractivo físico. Todo depende de los gustos personales y lo que la sociedad del momento ampare como belleza convencional. Por eso hay que coger con pinzas (por muy interesantes que sean) los datos presentados por OkCupid. La web de citas, número uno en EEUU, se basa en los datos de sus clientes para argumentar que las mujeres alcanzan la cima del atractivo a los 23 años (al menos para los hombres) y que el género masculino suele mejorar con la edad.

Tendemos a realizar los mayores logros de nuestra carrera durante los 40, edad en la que también sería más probable que ganemos un Nobel

“Lo que más me gusta de las chicas de instituto es que yo me hago mayor, pero ellas siguen teniendo la misma edad”, decía el personaje de Matthew McConaughey en ‘Dazed and Confused’. Algo parecido ocurre con los gustos, por más que los hombres crecen, el ideal de los 20 años femeninos sigue copando sus fantasías. Las mujeres, en cambio, tienden a interesarse por hombres mayores que ellas, por lo menos uno o dos años más.

Satisfacción en la vida

23 y 69 años. En principio estas dos edades no tienen mucho en común. No obstante, el economista Hannes Schwandt, de la Universidad de Princeton, asegura que son los dos momentos de la vida en los que la gente se siente en la cúspide de la satisfacción. Él lo explica porque a los 23 la gente sobreestima la satisfacción futura, debido a que sus expectativas son con toda probabilidad poco realistas. A medida que pasan los años, los jóvenes se dan cuenta de que muchos de sus sueños son inalcanzables y no se liberan del peso de sus frustraciones hasta los 69.

Foto: iStock.

Fuerza física

Tus músculos están más fuertes cuando alcanzas los 25 años, aunque durante los siguientes 10 o 15 años se mantengan casi igual. Este es quizá uno de los rasgos que más se pueden mejorar con el tiempo gracias al entrenamiento constante.

La mejor edad para sentar la cabeza

Según la regla de 37% la edad perfecta para contraer matrimonio es a los 26 años. La teoría consiste en que cuando se necesita examinar una variedad de opciones en un tiempo limitado (sea lo que sea) el mejor momento para tomar una decisión se alcanza cuando se haya visto el 37% de las opciones. En este punto del proceso habrás reunido suficientes datos para tomar una decisión informada (como, por ejemplo, casarse), pero no habrás perdido demasiado tiempo buscando más opciones de las necesarias.

La media en España es algo mayor que los 26 años… (iStock)

Correr una maratón

Según un análisis realizado por el físico Graydon Snider sobre más de 50 años de carreras, la mejor edad para correr los 42 kilómetros y 195 metros en poco más de dos hora es la de 28 años.

Los huesos más fuertes

La mayoría de las personas alcanza su masa ósea máxima (tamaño y fuerza de nuestros huesos) entre los 25 y 30 años. Aunque es determinada fundamentalmente por nuestros genes, hay factores de estilo de vida -como la dieta, la ingesta de calcio y el ejercicio- que pueden influir para mantener nuestros huesos más sanos durante más tiempo.

Los mejores alimentos para fortalecer los huesos y combatir la osteoporosis El Confidencial La osteoporosis es una de las enfermedades que están aumentando su incidencia entre la población mundial debido a la generalización de los hábitos de vida sedentarios,

La edad para ganar un Nobel

Según un estudio del National Bureau of Economic Research de EEUU, tendemos a realizar los mayores logros de nuestra carrera durante los 40, edad en la que también sería más probable que ganemos un Nobel.

El mayor salario

Las mujeres alcanzan el máximo a los 39, mientras que los hombres han de esperar a los 48. Según un análisis realizado por Payscale, ellas alcanzan una media de 60.000 dólares y ellos a los 95.000.

Uno aprende matemáticas de pequeño, en el colegio, pero las capacidades aritméticas no alcanzan su punto álgido hasta los 50 años

Comprensión de emociones

La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de tratar de comprender qué pasa por su mente. Una investigación reunió a 10.000 personas, a las que les mostraron fotografías de ojos, sobre las que tenían que adivinar qué emoción representaba cada una. Los científicos encontraron que aquellos en sus 40 y 50 tenían más capacidad que nadie para identificar las emociones.

Matemáticas

No te preocupes, cuando seas mayor lo entenderás. (iStock)

Uno aprende matemáticas de pequeño, en el colegio, pero las capacidades aritméticas no alcanzan su punto álgido hasta los 50 años.

Un vocabulario más extenso

Nunca paramos de aprender palabras nuevas. Desde pequeños hasta la tumba, el idioma es una realidad cambiante y nosotros nos adaptamos a ella. No es de extrañar que alcancemos el pogeo de nuestro vocabulario a finales de los 60 años y principios de los 70.

La edad para sentirse bien con tu cuerpo

En una encuesta realizada por Gallup, dos tercios de los estadounidenses de más de 65 aseguraron sentirse bien con su cuerpo. Es decir, en esos años nos dejamos de tonterías y empezamos a sentirnos bien tal y como somos.

Una investigación descubrió que aquellos que tenían 29, 39, 49 (edades terminadas en 9)… eran más propensos a tomar grandes decisiones

La sabiduría de la vejez

La vida es el mejor de los aprendizajes. Lo demuestra una investigación realizada por psicólogos en la que le preguntaron cómo resolverían un conflicto a muchas personas de diferentes edades. Al parecer, aquellas entre los 60 y 90 fueron los que dieron las mejores y más sabias respuestas.

El bienestar psicológico

Foto: iStock.

En un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias, se le pidió a los voluntarios que imaginaran una escalera de 10 escalones, siendo la cima la mejor vida posible y el peldaño inferior la peor. El grupo más viejo (de 82 a 85 años) se imaginaron a sí mismos en el peldaño número 7 y ningún otro les superó.

Grandes decisiones

Una investigación descubrió que aquellos que tenían 29, 39, 49… eran más propensos a realizar un cambio de vida, desde mudarse, irse a otro trabajo, marchar de viaje hasta suicidarse.

Fuente: elconfidencial.com