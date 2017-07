Daniel Craig regresa a su personaje como 007

El actor británico interpretará al agente secreto más famoso del mundo por quinta ocasión, luego de anunciar su retiro del set del 007.

No, el agente secreto más famoso del mundo no cambiará de intérprete, y no, por el momento el personaje creado por Ian Fleming no será negro. Daniel Craig no abandonará su personaje como James Bond, luego de anunciar su retiro como el agente 007.

De acuerdo con The Daily Mirror, la productora de Skyfall, Barbara Broccoli, ha anunciado el regreso de Daniel Craig al personaje de Bond por quinta vez.

Desde su participación en la película Spectre, Craig había anunciado que no tenía intensiones de personificar más a Bond.

En septiembre del año pasado, Craig recibió la propuesta de regresar con su participación en dos filmes más como 007 por 150 millones de libras (unos 190 millones de dólares).

Poco después, Callum McDougall, productor ejecutivo dijo para la BBC que Daniel Craig es aún su primera opción para dicha personificación.

En los últimos meses hubo una gran especulación sobre quién interpretaría a Bond, y muchas voces señalaron a Idris Elba como el favorito, aunque no faltaron quienes se pronunciaran en contra de que un actor negro encarnara por primera vez al icónico personaje.

Además, el diario informó el regreso de Adele para la interpretación del tema de las siguientes producciones, luego de participación con Skyfall en 2012.

Fuente: Forbes