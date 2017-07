De Ministra a desocupada: Marianela lucha por su salud y busca “pega”

Marianela Paco fue diputada de Chuquisaca por el gobernante MAS. Luego, entre 2015 y 2017 fue ministra de Comunicación. Afectada por un mal incurable dejó el gabinete y dedicó su tiempo a conocer su enfermedad y poder controlarla. También está alejada del presidente Evo Morales (aunque dice que habló con él). En marzo pasado se oficializó que cumpliría una misión diplomática en Antofagasta (Chile), pero la designación quedó en nada y ahora vive de sus ahorros y busca trabajo, según comenta la otrora polémica exministra.

Marianela Paco: ‘Buscaré un trabajo para sostenerme’

La exautoridad afirma que habló con el presidente Evo Morales, pero su intención ya no es estar ‘a su lado’, sino con las organizaciones sociales.

La exministra de Comunicación Marianela Paco durante la entrevista con Animal Político en un café de la ciudad de La Paz. Foto: Luis Gandarillas

La Razón / Aline Quispe / La Paz

Hace nueve años que Marianela Paco fue elegida diputada de Chuquisaca por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Durante su gestión se impulsaron normas para fortalecer el respeto a los derechos humanos, especialmente para eliminar el racismo y lograr la equidad de género.

Entre 2015 y 2017 fue ministra de Comunicación. Afectada por un mal incurable, tras dejar el gabinete, Paco dedicó su tiempo a conocer su enfermedad y poder controlarla. También está alejada del Gobierno, pese a que en marzo se oficializó que cumpliría una misión diplomática en Antofagasta (Chile), lo cual no se consolidó y por ello buscará empleo. — ¿Cómo se encuentra su salud? ¿Se está recuperando?

— Ahora estamos bien. Tengo un problema de salud que se ha detectado y controlado a tiempo. No le echo la culpa a la gestión ni a la presión por mi enfermedad, pero sí tal vez a la decepción que tuve sobre algunas personas. No obstante, el compromiso, el amor a la patria y a nuestra gente me tiene fortalecida. Es la primera vez que comparto el cariño de la gente que te ve, te conoce y te dice ‘gracias por lo que has hecho’ o se preocupa por tu salud o te da consejos o que haya médicos, como los de Europa, que de buena voluntad se comprometan a estudiar tu caso y analicen tus exámenes. También agradezco a los médicos bolivianos y cubanos que se encargaron de mi caso, así como a colegas políticos, dirigentes que se preocuparon.

— ¿Su enfermedad es curable?

— Tengo una microangiopatía crónica difusa bilateral, la cual se caracteriza por ser adquirida e inmunológica. Es adquirida porque las migrañas no fueron bien tratadas con la medicación correcta, lo cual me ha generado microinfartos cerebrales y lesiones en el cerebro. Es inmunológica porque tengo cierta sensibilidad a determinadas enzimas alimenticias y debe hacerse un análisis de cada alimento porque puede activar la inflamación de mis vasos sanguíneos y obstruir la oxigenación, por eso debo cuidar mi alimentación (…). Todo este tiempo me ha servido para estudiar mi propio cuerpo y sentir el cariño real de la gente. Esta enfermedad no es curable y es de por vida, pero hay que controlarla y gracias a Dios y a la pacha (tierra) se detectó a tiempo y ahora estoy mejor de salud.

— El Gobierno anunció de manera oficial que usted ocuparía el cargo de cónsul de Bolivia en Antofagasta, Chile. ¿Cuándo asumirá sus funciones?

— Ante la propuesta del Presidente (Evo Morales) cuando me dijo que me fuera como cónsul, yo le respondí que bueno y que iría donde él me diga, pero ya después ellos (en el Gobierno) sabrán explicar qué pasó. Soy muy respetuosa, muy responsable, y sobre todo promuevo la dignidad en todo ámbito y en el caso mío no es diferente (…). Y este tema les tocará explicar a ellos.

— ¿Eso significa que no ocupará ese cargo diplomático?

— No. Estoy aquí y mejor para mí, porque estoy con mi gente; pero claro que si me indican que debo servir allá, lo haré pero con seriedad y con responsabilidad.

— ¿Ahora a qué se dedicará?

— Todo ciudadano tiene que vivir de algo y mis ahorros están programados hasta determinado tiempo y yo no acumulo riqueza por principio de vida, entonces me toca vivir porque hay que pagar cuentas. Ya buscaré algún trabajo para sostenerme y seguir haciendo revolución.

— ¿Tiene alguna propuesta para volver al Gobierno?

— Bueno, a mí me han traído las organizaciones sociales y ellos definirán con el Presidente dónde iré, pero en este tiempo no he tenido propuestas y solo he recibido invitaciones de las organizaciones sociales para que las pueda acompañar y asesorar (…).

— ¿Cómo está su relación con el Presidente y su entorno?

— Mi relación con la gente del Gobierno es normal y ahora les toca trabajar a ellos, a quienes son autoridades, yo por ahora estoy descansando.

Con el Presidente hemos conversado, pero mi intención tampoco es estar a su lado, porque soy una mujer de trinchera y revolucionaria y no me gusta aparentar.

— En otro tema, ¿cómo se originó la investigación sobre las irregularidades en el proceso de modernización digital de Bolivia Tv?

— Primero, hemos recibido las denuncias verbales sobre la compra de equipos con sobreprecio y procesos irregulares; por ello se ha instruido realizar una investigación profunda, pero los informes que nos remitieron eran muy genéricos o muy reducidos (…). Ante ello, lo que se hizo fue asumir una lucha férrea contra la corrupción y generar una cultura de transparencia en la gestión pública y apegarnos al marco normativo que establece obligaciones para las autoridades que tienen tuición sobre las empresas e instituciones que dependen de la cartera de Estado.

— ¿Qué dificultades hubo para investigar estas irregularidades?

— Cuando se ordenó la investigación y se posesionó a la nueva gerente de Bolivia Tv (Gisela López, ahora ministra de Comunicación) en 2015, no solo se le instruyó que continúe efectuando una investigación profunda (de las irregularidades), sino que aplique una medida radical que es realizar un corte de administración a la gestión de los proyectos para dar curso a la indagación. Pero, la ejecutiva no consolidó esa instrucción y continuó con los proyectos, lo cual podría considerarse un obstáculo y ella tendrá que explicar por qué asumió esa decisión. Otro problema que hubo fue que la información que remitía la gerente era como para allanar las auditorías y había mucha dilación, no había información concreta y eso se reflejó en que en más de seis meses no se registraron resultados.

Ante esa situación, se convocó a una reunión de directorio de Bolivia Tv para que tengan conocimiento de lo que ocurría y para que den un respaldo y se efectúe la investigación. En ese marco, López y los otros gerentes deberán responder, debido a que no daban toda la información correspondiente de esas irregularidades.

— ¿Qué otros obstáculos hubo?

— La no entrega de documentos a un personal externo que fue contratado para ingresar y conocer qué estaba pasando y por qué no se remitían los datos (…). Bolivia Tv es una empresa estratégica que tiene autonomía, pero también tiene una tuición y la autonomía no es que sea una república independiente. La empresa tiene autonomía de gestión, pero no sobre la fiscalización y los controles.

‘El proceso debe apegarse a las normas’

La exministra de Comunicación Marianela Paco espera que en la investigación sobre la presunta corrupción en la televisora estatal Bolivia Tv, se revisen todas las gestiones, incluida la suya.

— ¿Se solicitó que usted y la exministra Amanda Dávila sean incluidas en la investigación sobre la presunta corrupción en Bolivia Tv? ¿Usted está dispuesta?

— Ya se inició la investigación sobre este caso en la Fiscalía y lo que espero del Ministerio Público es un proceso correcto apegado a la normativa y si ese proceso se amplía a las anteriores gestiones de las ministras, no hay problema. Se tendrá que revisar las responsabilidades que hubo dentro de mi gestión y voy a demostrar, como lo he hecho de manera pública, todas mis acciones en el marco de las normas, y el resto tendrá que demostrar qué hizo y qué responsabilidades tienen.

— Cuando se dan estas anomalías, ¿cuáles son las acciones que se asumen según la legislación?

— La norma vigente establece que cuando se concluye un proyecto se debe efectuar la auditoría del mismo. También indica que para la ejecución del proyecto se debe suscribir un convenio con ciertos plazos que son flexibles, pero se deben respetar ciertas cláusulas y hacer un seguimiento riguroso.

— Cuando entregó su despacho a la titular de Comunicación, Gisela López, ¿le encomendó seguir con la investigación de 30 casos irregulares?, ¿Qué casos eran?

— Para 2017 se programaron más de 30 casos para hacer auditorías hasta la ejecución de las investigaciones según el nivel en el que estaban, y de Bolivia Tv son cuatro. Incluso estaba prevista una auditoría de mi gestión, lo cual es normal.

Marianela Paco Durán

Es abogada y periodista; ocupó el cargo de ministra de Comunicación por dos años. Sobre las irregularidades en la modernización de Bolivia Tv, indicó que ordenó efectuar un corte en la gestión de los proyectos para hacer la investigación, pero el plantel ejecutivo no acató la instrucción.

Datos:

Nombre: Marianela Paco

Lugar de nacimiento: Tupiza (Potosí)

Oficio: Abogada y periodista

Cargo: Entre enero de 2015 y enero de 2017 fue ministra de Comunicación.

Pérfil:

En 2009 fue elegida diputada del MAS por Chuquisaca, luego presidenta de la brigada parlamentaria de esa región. Fue una de las impulsoras de la Ley contra el Racismo.