Demócratas denuncian a Canelas y Novillo por falta de auditoría ambiental en K´ara K´ara

COCHABAMBA |

Asambleístas Departamentales de la bancada de Demócratas presentaron hoy una denuncia ante el fiscal anticorrupción contra el gobernador Iván Canelas, el exgobernador Edmundo Novillo y otros dos funcionarios por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, acusándolos de no haber realizado la auditoria ambiental al botadero de k´ara k´ara.

Los legisladores opositores Mario Orellana y Freddy Gonzales afirmaron que no se ha cumplido con los procesos para el control y el posterior cierre gradual de este botadero desde el 2012, fecha en la cual se había desembolsado 5.600.000 bolivianos para la contratación de una empresa que realice la auditoria pertinente.

“Se ha establecido muchas irregularidades (…) como bancada demócrata tomamos la determinación de presentar la denuncia para la investigación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y posiblemente malversación de fondos, fundamentalmente la gobernación no ha hecho nada en este tema”, señaló Gonzales en horas de la mañana.

Los asambleístas acusaron a Iván Canelas gobernador del departamento, a su antecesor Edmundo Novillo; a Soledad Delgadillo secretaria departamental de la Madre Tierra y Ana María Bayro directora de Recursos Naturales y Medio Ambiente como autoridades directamente responsables del incumplimiento a dicho proceso de contratación para el control de calidad del Botadero Municipal , propuesto mediante la Ley Departamental 274.

“Nuestra preocupación está relacionada a que estas autoridades ejecutivas dejen de lado esta actitud irresponsable de no hacer nada para revertir esta situación crítica del medio ambiente en la región metropolitana (…), las autoridades ambientales han actuado con negligencia e irresponsabilidad”, afirmó Orellana.

Rechazan denuncia

La secretaria de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo, calificó a esta acusación de “sin sentido” y “fuera de lugar”, una vez que, aseguró, esta auditoría ya está activada.

“Ya hemos trabajado en este tema, hemos realizado las transferencias presupuestarias y hemos descongelado estos recursos. La Asamblea ya ha aprobado esto, está en el Ministerio de Finanzas para la certificación presupuestaria, de manera que en muy pocos días estaremos invitando a empresas para que presenten sus propuestas”, dijo la funcionaria citada en un boletín de prensa de la Gobernación.

La autoridad medioambiental puntualizó que en muchas ocasiones la Gobernación sancionó al Municipio por el mal manejo del botadero, lo que llevó a este último a depositar recursos para una auditoría, misma que en su intento de licitarlas declinó en un par de veces.

“Nosotros hemos hecho, en su momento, esos informes a asambleístas de la oposición que lo han solicitado”, remarcó en el citado comunciado.

Agregó que a la primera licitación no se presentaron proponentes, en la segunda se seleccionó a una empresa que no contaba con la documentación correspondiente; posteriormente se hizo una invitación por excepción el 2014, en la que la empresa invitada tampoco cumplió con los requisitos profesionales.

El asambleísta departamental de la bancada de Demócratas, Mario Orellana, – See more at: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160128/opositor-exige-in… asambleísta departamental de la bancada de Demócratas, Mario Orellana, – See more at: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160128/opositor-exige-in…

El asambleísta departamental de la bancada de Demócratas, Mario Orellana – See more at: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160128/opositor-exige-in…

El asambleísta departamental de la bancada de Demócratas, Mario Orellana – See more at: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160128/opositor-exige-in…