Denuncian irregularidades en habilitación de jugador

ACF. Óscar Canedo, presidente del club Nuevo Horizonte, denunció que un futbolista fue habilitado en dos clubes.







Las denuncias por irregularidades dentro de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) siguen saliendo a la palestra. En esta oportunidad Óscar Canedo, presidente del Club Nuevo Horizonte, acusó ayer al presidente del Tribunal de Justicia deportiva de la (ACF), Juan Carlos Peña Vilde, de habilitar a su hijo en dos clubes en un mismo campeonato. De la misma manera pidió su renuncia de este como la del ejecutivo de la ACF.

El pedido. En la conferencia de prensa que se realizó en el comedor de la ACF, Canedo mostró un documento que supuestamente comprueban la mala habilitación que se realizó con el jugador de 17 años.

“El 11 de marzo del 2017 jugó en el club Dios es Amor y el 18 de junio del mismo año lo hizo en Máquina Vieja”, afirmó el directivo basándose con el documento al que accedió. “Cómo es posible que la ACF en su sistema, el chico figure en dos clubes de los cuales nunca se registró en la Federación Boliviana, que es el paso que se debe proceder cuando hay alguna transferencia”, agregó.

Los respaldan. La institución del Colegio de Árbitros de Santa Cruz, a cargo de Vicente Valda, manifestó que la actual comisión de la ACF que alberga más de 80 árbitros, solo lo manejan tres personas. “No son autónomos, no protegen a los árbitros que hoy están solos ante tantas denuncias”, aseguró. “Hace 10 años fuimos separados drásticamente por los estatutos de la federación por dirigentes de turno, cuando en ese entonces nosotros como institución formábamos a los árbitros y ahora eso no existe”, recordó. “Es por ello que pedimos la renuncia de los que están ahora”, sentenció.

Mientras que el exfutbolista Álvaro Peña manifestó que los técnicos también están desprotegidos. “Lo que queremos es que la asociación de entrenadores entre como un ente autónomo y que tenga decisión en los votos de la federación”, aclaró.



Respuesta. “Yo no soy el que habilita ni recibe documentación y el que registra es la ACF. Mi hijo fue habilitado en Dios es Amor en 2016 y no jugó ningún partido y toda acusación es falsa”, respondió Peña. “Lo que el quiere es tapar con un dedo lo que pasó con su equipo descendido, por no habilitarlo en el tiempo establecido”, finalizó.

Fuente: eldia.com.bo