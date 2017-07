Descendientes de Busch ‘disparan’ contra la biografía de Brockmann

Cuestionan el contenido del libro de Roberto Brockmann Dos disparos al amanecer. Sostienen que tiene errores históricos como el lugar de nacimiento del héroe del Chaco e insisten en la teoría de que fue asesinado

‘Yoya’ Ávila, Martha Busch, Lila Ávila y Herlan Vaca Díez con la foto de Germán y documentos

Indignados y convencidos de que la documentación y los relatos familiares que guardan cuentan la verdadera historia de la vida y muerte de Germán Busch, algunos de sus descendientes cuestionan la biografía del escritor y periodista Robert Brockmann, Dos disparos al amanecer, que fue publicado este año y ha sido uno de los libros más comentados en los últimos meses en el país.

Lila Ávila Busch, (hija de su hermana Bertha Busch Becerra), Herlan Vaca Díez (hijo de su hermana Dora Busch), Martha Busch (hija de Gustavo Busch) y Yoya Ávila (sobrinanieta) son los descendientes que refutan algunos de los datos que hay en la que ha sido considerada la biografía más completa del héroe del Chaco. “Brockmann da por sólida la versión beniana del nacimiento de Germán Busch en la localidad beniana de Carmen del Iténez, pero en el testamento que él dejó escrito en 1908, cuando estuvo a punto de morir, es claro y dice que nació en San Javier. No sé por qué quiere sacar a Busch de Santa Cruz y a la figura paradigmática que tiene Santa Cruz”, afirma Herlan Vaca Díez.

Lila Ávila Busch, que llegó a conocer a su tío cuando tenía cinco años y nueve cuando este falleció, reafirma lo que dice Vaca Díez y cuenta que la mejor referencia de que nació en San Javier la conoció de su madre, hermana mayor de Germán.

Entre las varias imprecisiones que dicen que tiene el libro, señalan la descripción que hace Brockmann de Pablo Busch, padre del biografiado. Ellos no solo destacan la figura del médico alemán, sino que además enfatizan en que fue el propio Germán, cuando era Jefe de Estado Mayor el que buscó a su padre e incluso viajó hasta Concepción para conocerlo.

“Brockmann escribe: ‘muy poco tiempo después de su bautizo los abandonó a Raquel y a sus hijos’ y después cuando habla de Pablo, el cuarto hermano de Germán, cita a Montenegro (Carlos) diciendo que fue médico y él no fue médico y además de que como su padre él también fue mujeriego. ‘Las mujeres perdieron a Pablo’, dice citando nuevamente a Montenegro. No sé si son errores de su investigación o hay una mala intención al decir esto”, sostiene Vaca Díez, que agrega otros pasajes del libro en los que considera que el periodista se preocupa en destacar aspectos más negativos que positivos de la personalidad del expresidente. “Cuando define su personalidad señala cinco cosas malas y apenas una buena”, insiste el expresidente del Comité pro Santa Cruz.

¿Suicidio o asesinato?

En Dos disparos al amanecer, Robert Brockmann documenta las últimas horas de Germán Busch y con los antecedentes de intentos anteriores de autoeliminarse apoya la teoría de que Germán Busch se suicidó.

“Solo entre 1938-1939 fueron seis intentos. Entonces cuando sumas las actas policiales, el testimonio de los testigos te das cuenta que hay una tendencia importante de él hacia el suicidio por eso creo en esa teoría”, opina Brockmann, algo que no conforma a Vaca Díez y los familiares que lo apoyan en su reclamo, ya que creen que solo ha recogido la versión de los Carmona, la esposa y cuñados del expresidente a los que consideran los principales responsables de su muerte y sostienen la teoría de su asesinato.

Lila Ávila recuerda muy bien el día en que en Génova, su abuelo, Pablo Busch recibió el telegrama en el que se le informaban de la muerte de su tío.

“Esto es obra de los Carmona”, cuenta que dijo el médico alemán antes de tirar con rabia el telegrama.

Vaca Díez apuntala esta hipótesis con el testimonio que dejó grabado en video Gustavo Busch. “Tío Gustavo habló incluso con el copero que los atendió esa noche en la casa, donde se desarrollaba la fiesta. Siempre decía que Carmona (Eliodoro, cuñado de Busch) no solo había matado a Germán, sino que también había matado a otra persona antes”.

A casi 78 años de ese fatídico suceso, la vida y la muerte del héroe del Chaco sigue generando polémicas que seguirán dando que hablar.

“Donde haya nacido Busch es irrelevante”

Consultado acerca de estos cuestionamientos, Robert Brockmann dice que tiene documentación suficiente para respaldar sus afirmaciones y está dispuesto a debatirlos con Vaca Díez. Aclara que no tiene ningún interés de favorecer al Beni ni perjudicar a Santa Cruz y “la verdad es que es absolutamente irrelevante donde haya nacido Germán Busch, lo fundamental es que ha beneficiado gigantescamente a este país y particularmente a Santa Cruz y es todo lo que importa. Él se consideraba camba, así en génerico”, afirma Brockmann y agrega que “cuando hablo de su nacimiento digo en el libro que tengo que inclinarme por una de las dos versiones que hay y he elegido la versión que me parece más cercana a la verdad”, explica el periodista.

EL DEBER / Ricardo Herrera