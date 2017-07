Ex asesor Romer Gutiérrez genera división entre concejales del MAS

La concejal Melody Téllez asegura que no fue ella quien contrató a Rómer Gutiérrez, sino que sólo lo sugirió para desempeñar esa función por lo que rechazó las declaraciones del concejal Sanjinez quien pidió que Téllez sea la que devuelva el dinero del sueldo de su ex asesor.

Concejal Sanjinez acusa a la concejal Téllez de hacer quedar mal al MAS

El concejal Títo Sanjinez acusa a su colega Melody Téllez de estar haciendo quedar mal al MAS, además, le recordó que este proceso de investigación no lo inició nadie del partido de Gobierno y que el caso no la involucra a ella sino a su ex asesor.