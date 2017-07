Diputada y exasesor del MAS detenido con droga, tienen bienes declarados por Bs 13 millones

La diputada Amparo Gutiérrez tiene bienes declarados por más de Bs 3 millones y su hermano por Bs 10 millones. Ambos vivían en la misma casa, pero tenían poco contacto, contó la legisladora. Diputado Santamaría exigió que el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía investiguen al exguevarista cruceño.

Romer y Amparo Gutiérrez Quezada. Foto: ANF

La Paz, 24 de julio (ANF).- La diputada suplente Amparo Gutiérrez Quezada (MAS) y su hermano Romer, que ostentaba relaciones estrechas con el poder político, detenido en Brasil con 99 kilos de droga, declararon, por separado, ante la Contraloría General del Estado un patrimonio de Bs 13 millones.

La asambleísta contó al retornar de Brasil que desconocía el patrimonio que ostentaba su hermano, con el que vivía en la misma casa de su madre, pero que el contacto entre ambos era escaso porque cada uno tenía sus propias actividades.

Romer Gutiérrez no era un hombre público o por lo menos ante los ojos de los medios de comunicación, pero se codeó con altas esferas de poder político del actual Gobierno. Su nombre saltó a la opinión pública cuando fue detenido en Brasil con 100 ladrillos de droga.

De ahí se supo que fue asesor de la concejala Melody Tellez (MAS) en el Gobierno Autónomo Municipal de Santas Cruz. Así se conoció que declaró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio neto de Bs 8.883.000 y bienes activos por Bs 10.283.000 y que el 2006 incluso fue director de YPFB-Andina.

El diputado Wilson Santamaría (UD) cree que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debe investigar y verificar sus cuentas bancarias para conocer el movimiento económico que hacía. “¿Cómo haces para tener 10 millones cuando tienes un salario promedio como funcionario?”, dice.

Su hermana que es diputada del MAS, Amparo Gutiérrez, de acuerdo a su declaración jurada cuenta con un patrimonio neto de Bs 3.329.638 y sus bienes activos por Bs 3.471.450. ANF llamó en varias ocasiones a su número de celular para entrevistarla pero no contestó.

Santamaría cree que nadie puede cuestionar el patrimonio de otra persona porque muchos hicieron sus bienes mucho antes de entrar a la política, al referirse a los bienes declarados por su colega.

Amparo Gutiérrez hace la vocería de su familia, frente a la situación que atraviesa su pariente. Se ha mostrado afectada porque en el Gobierno todos lo han negado a su hermano o han minimizado su participación en el denominado proceso de cambio.

Otra cosa dicen las fotografías de su muro de Facebook y las que siguen circulando en las redes sociales. Su contacto con autoridades no parecía aislado sino cercano y frecuente y es que era dirigente de la Organización Che Guevara del MAS-IPSP.

En las imágenes -por ejemplo- se lo ve junto al presidente Evo Morales, la dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, pidió que no se intente dañar la imagen del mandatario por este hecho.

“El presidente con cualquiera se puede sacar fotografías. Eso no es delito, eso es ser sociable. Que no satanicen de esa manera”, argumentó la dirigenta, quien dijo que no conocía a Gutiérrez, pero que por “muy compañero” que haya sido, debe ser investigado y se debe aplicar la “ley con todo el rigor”.

Pero el exlíder guevarista también aparece con ministros de Estado como Carlos Romero, Luis Arce, David Choquehuanca, Reymi Ferreira, con legisladores y organizaciones sociales. También se lo ve activo en las campañas electorales y en la última del 21 de febrero por la repostulación del Mandatario.

El diputado Santamaría insiste que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público debieran de forma paralela a las indagaciones en Brasil, iniciar una investigación para determinar cuáles eran sus nexos en Bolivia.

“La cantidad de fotografías que tiene en varias redes amerita una investigación del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía”, sostiene, e ironiza que si se hubiera tratado de un opositor todos los mecanismos institucionales hubieran sido activados para investigar y a estas alturas ya se conocería sus cuentas bancarias, sus bienes, entre otros.