Discurso presidencial del 6 de agosto se centrará en logros intangibles de la gestión

Foto: Ministerio de Comunicaciones

El Discurso Presidencial del 6 de agosto próximo se concentrará en los logros intangibles de estos últimos años de gestión indicó Gisela López, Ministra de Comunicaciones, en declaraciones a Radio Panamericana

“Estamos acostumbrados a que el discurso del 6 de agosto este relacionado a los logros sociales, económicos y políticos de forma numérica. Nosotros pensamos de que este 6 de Agosto tenemos que hacer algo diferente, a veces no hablamos de los logros intangibles y nos concentramos en decir que hemos construido un millón de kilómetros de carreteras y nos concentramos en lo tangible”, puntualizó

Según la autoridad hay algo en lo que se debe trabajar, y es resaltar los logros que no se pueden medir en números ni cifras. Destacó entre esos logros la recuperación de la dignidad, “Antes se nos conocía como un país de narcotraficantes, país campeón de la corrupción, el tema del analfabetismo y otros más, éramos un lamento y ahora el Presidente Morales dice que eso del lamento Boliviano ya no encaja. Hemos tenido once años de logros sociales y económicos que impactan pero hay aspectos intangibles para destacar”, concluyó.

Fuente: eju.tv