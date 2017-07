Hay un dicho popular que reza: “La verdad duele”, y este parece aplicarse al presidente norteamericano Donald Trump y a su reciente participación en la Cumbre del G-20, que este año tuvo lugar los días 7 y 8 de julio en la ciudad de Hamburgo en Alemania. Específicamente, después que el periodista australiano Chris Uhlmann, uno de los analistas políticos más experimentados de ese país, ofreciera un resumen de la cumbre y de la participación del llamado ‘líder del mundo libre’.

Chris Uhlmann, editor político de Australian Broadcasting Corporation, describió a Trump como un personaje ermitaño y difícil en la cumbre de líderes del G20.

El análisis, publicado en el programa político de ABC Insiders, ha sido visto miles de veces en todo el mundo, y ha sorprendido -no muy gratamente- a comentaristas políticos estadounidenses afines a la retórica del presidente norteamericano.

Uno de los aspectos que más resalta de las afirmaciones de Ulhmann es su perfil marcadamente conservador, lo que siempre llevó a pensar que su análisis sería menos agresivo y duro en relación a la participación de Donald Trump en esta cumbre en la que se trataron temas bastante álgidos como la crisis migratoria a nivel mundial y la respuesta del G-20 frente a las acciones llevadas a cabo por Corea del Norte, después de que esta nación hiciera pruebas con misiles intercontinentales.

Holy smokes. Australian journalist provides one of the most brutal takedowns of Trump I've heard in a while. 👏🏽 pic.twitter.com/MPoDJXATlM

— Amarnath Amarasingam (@AmarAmarasingam) July 8, 2017