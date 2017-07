Dueña de “Lorenzo” denuncia que vio a su loro en venta por Facebook

Red Uno Autor: Red Uno Digital Fecha: Sab Jul 29

La mujer que fue víctima de robo en su domicilio del barrio Las Américas, donde los delincuentes también se llevaron a su loro, denunció que ahora un joven ofrece a su animal en venta por Facebook.

La propietaria del animal lo reconoció a través de sus características físicas como los detalles de su pico y el corte de la cola que siempre le hacía. Hoy tiene una nueva jaula y ha sido puesto a la venta en redes sociales por un joven que pide Bs. 350.

A una semana del robo suscitado en el barrio Las Américas, zona sur de Los Lotes, doña Adelaida de 56 años no come, no duerme y se encuentra desesperada porque asegura que su loro era como un hijo que crió desde hace varios años. Pide que le devuelvan a su animal por el que está dispuesta a pagar.

Ante esta situación en las redes sociales la gente está en campaña por “Lorenzo” con carteles que se han vuelto virales tales como: “Devuelvan a Lorenzo”, “Ni uno menos primo pronto estarás con nosotros”.

Fuente: reduno.com.bo