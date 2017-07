Ed Sheeran se convertirá en Brendan, el amor platónico de Lisa Simpson

Los productores de la serie de animación han querido contar con el chorro de voz del inglés después de su debut en ‘Juego de Tronos’.

En el mundo de las celebrities, no eres una estrella si no tienes tu propio personaje en la serie de animación por antonomasia, Los Simpsons. Algunos necesitan una larga y exitosa carrera para lograrlo, pero otros reciben llamadas de su productor, Mike Scully, para participar en el proyecto. Y esto es lo que le ha ocurrido al cantante británico Ed Sheeran.

Con solo 26 años, ya ha conseguido que las series más importantes del momento se lo rifen. El pasado domingo, lo veíamos vestido como un soldado de la Casa Lannister en el episodio de debut de la nueva temporada de Juego de Tronos. Un capítulo que, por cierto, vieron más de 16 millones de personas, y que ha convertido a la serie en la más vista hasta la fecha (en un canal por cable). Su personaje aparece cantando alrededor de una fogata hasta que Arya Stark se fija en él.

Sheeran, por tanto, parece el revulsivo perfecto para que las series, ya de por sí exitosas, logren un índice de audiencia histórico. Por eso no nos sorprende que su próximo movimiento sea convertirse en el amarillento Brendan.

Lo ha anunciado la pasada noche en su cuenta de Instagram, y ya hemos podido saber qué aspecto tendrá y cómo será su personaje, un crooner que volverá locos a Milhouse y a Nelson. “Este año sigue siendo increíble y surrealista al mismo tiempo. Mirad esto, Lisa y yo vamos a tener algo”.

Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 12:16 PDT

El productor ejecutivo de la serie, Al Jean, ha comentado que cuando se enteraron de que Sheeran era un fanático de Los Simpsons y que tenía tatuado a Blinky (el pez de los tres ojos), no lo dudaron ni por un momento. “Además, teníamos un papel perfecto para él. Así que dijimos, ‘Genial, lo haremos’. Y lo hemos grabado por teléfono desde Inglaterra”.

Será un episodio musical titulado Haw-Haw Land (en una clara referencia a La La Land) y formará parte de la 29 temporada, que empezará el próximo 1 de octubre. “Cuando Lisa conoce a Brendan, Milhouse se acerca a ella y le dice: ‘He traído tres tipos de agua: fría, caliente y tibia’. Y Lisa le responde: ‘Ya no tengo sed’, a lo que Milhouse le contesta: ‘¡Maldita sea!’. Ese es el efecto que tiene sobre los demás… Las chicas lo adoran pero él es difícil”, ha revelado Jean a Entertainment Weekly.

Y prosigue: “Él sigue dudando entre: ‘No eres tan bueno, pero podrías ser increíble’, y ella se enamora de su talento”. Nelson también intentará impresionar a Lisa con su talento musical cantando Save the Last Dance for Me con distinta letra.

Tendremos que esperar hasta otoño para ver a Sheeran en su nueva faceta de amor platónico de Lisa Simpson.

Fuente: revistavanityfair.es