El 77% de los postulantes a la Magistratura y al Tribunal Agroambiental vencen prueba escrita y pasan a fase de entrevistas

En el caso de la Magistratura 13 candidatos no alcanzaron los 36 puntos, mientras que en el Agroambiental siete no lograron el puntaje mínimo y uno no asistió; con lo que suman ocho los inhabilitados.

El 77,8% de los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental pasan a la fase de entrevistas

Sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Foto: Senado

Tras vencer la prueba escrita, 74 de los 95 aspirantes para los cargos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental pasan a la fase de entrevistas. La oposición calificó de ‘regaladas’ las preguntas del examen.

Miembros de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo y representantes del sistema universitario calificaron y sistematizaron este martes los exámenes y en la noche informaron que 13 candidatos a la Magistratura no alcanzaron los 36 puntos para pasar a la fase de entrevistas. Se sumaron las notas del examen y la evaluación de méritos.

En el caso del Agroambiental, se descalificó a una postulante por no asistir a la prueba escrita y no lograron obtener el promedio otros siete. Del total, un 77,8% de los candidatos pasó el examen.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata, senador Edwin Rodríguez, manifestó que las preguntas del examen escrito fueron “regaladas” y una “ayudita”. “Era muy sencillo, no parecía un examen para Magistrados sino una prueba de ingreso para estudiantes a la carrera de Derecho”.

Una cuestionante decía: “Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos b) Fomentarlos c) No tomarlos en cuenta d) Ninguna de las anteriores”. La mayoría de los candidatos terminó la prueba antes del plazo previsto y al salir comentaron que estuvo “fácil”.

Sin embargo, para Lorenzo Flores, miembro del equipo fiscalizador universitario, los resultados de los exámenes son prueba de que las preguntas sí tenían su grado de dificultad. “No hay ni una nota de 30 puntos, algunos no terminaron su examen y la nota más baja es de 5,5”, informó.

El proceso del examen escrito empezó cuando los postulantes llegaron al Banco Central de Bolivia (BCB) a las 07.30, lugar al que ingresaron con un riguroso control. Incluso los policías les cacharon antes de entrar al auditorio.

Después, les hicieron dejar sus mochilas, celulares y bolígrafos porque la Asamblea Legislativa que ejecuta el proceso de preselección les dotó del material.

Al momento de registrarse, les recomendaron no escribir sus nombres en la hoja de preguntas y en el sobre porque sus datos personales estaban consignados en la hoja de respuestas a través de un código QR o código de respuesta rápida.

Con 30 minutos de retraso, ingresaron al auditorio para iniciar el examen previsto para las 08.00.

Los postulantes tenían dos horas para responder las 60 preguntas que se terminaron de sortear a las 07.03 con la presencia de un Notario de Fe Pública.

No obstante, no todos llegaron puntuales a la cita. Miguel Ángel Ardaya, quien postula al Agroambiental, llegó con una hora de retraso. Dijo que había mucho tráfico en la autopista, aunque algunos postulantes del interior del país habían arribado un día antes y estaban en el BCB a las 07.30.

“Llegué el lunes de Santa Cruz junto a varios de mis compañeros, una vergüenza que algunos compañeros llegaran tarde”, señaló Zulma Santander, candidata al Tribunal Agroambiental.

Otro aspirante que llegó desde Sucre, Donato Pama, coincidió con su compañera: “Asumiremos un cargo de alta jerarquía, es lamentable que compañeros hayan llegado tarde. Nos llamaron un día antes para estar 07.30”.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, confirmó que mañana debe comenzar la fase de entrevistas. La Comisión Mixta de Justicia Plural declaró anoche un cuarto intermedio hasta el jueves 09.00 para iniciar fase de entrevistas de los postulantes habilitados. (04/07/2017)

La Razón Digital / Ibeth Carvajal / La Paz