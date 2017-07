El emocionante momento en que 65.000 personas cantan “Bohemian Rapsody”

“Rapsodia bohemia” es uno de los grandes éxitos de Queen. El tema, perteneciente al álbum A night at the Opera, salió a la luz el 31 de octubre de 1975 y no tardó en convertirse en hit. Ese año, se vendieron miles de copias en todo el mundo y, en 1991, varios años después de su creación, volvió al puesto número uno de las listas de los temas más escuchados en el Reino Unido tras la muerte de su compositor, Freddie Mercury.