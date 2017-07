El Emoji de lactancia que acaba de anunciar Apple es más importante de lo que crees

La compañía se une al #WorldEmojiDay revelando sus nuevos dibujitos. Y aunque hay dinosaurios y zombis, este es el que podría cambiar el mundo.

Puede parecer una celebración superficial, pero que hoy casi todo el mundo se haya sumado al #WorldEmojiDay es mucho más importante de lo que puedas creer. ¿O acaso eres capaz de comunicarte hoy sin incluir alguno de estos dibujitos? De ahí que en los últimos años cada actualización del catálogo de estos dibujitos haya sido todo un acontecimiento. Y no solo para los adictos al teléfono.

Porque no era un capricho pedir que todos los emojis humanos representaran a todas las razas. Tampoco que todas las profesiones estuvieran disponibles con iconos de ambos sexos o que las familias y las relaciones incluyeran todos los tipos de amor posible. No se trataba de hacer ruido, se trataba de cambiar las cosas generando conversación y cambiar así las cosas desde abajo. Y en tema de conquista de derechos y de espacios donde disfrutarlos en libertad suele funcionar mejor lo de adelantarse que lo de esperar a que te den permiso para hacerlo.

Es lo que acaba de hacer Apple anunciando precisamente hoy que pronto los usuarios de sus sistemas operativos tendrán a su disposición una colección de emojis en la que se incluye por fin uno en especial que debería popularizarse desde el momento que podamos enviarlo: el de una madre dando de mamar a su hijo. Cuesta creer en 2017 todavía existan muchos lugares donde la lactancia en público es un tema tabú. Lugares donde llegan incluso a obligar a las madres a esconderse en aseos públicos para no molestar a los de siempre.

Que algún día se podría utilizar este dibujo en nuestros dispositivos ya se hizo más o menos público hace meses, cuando Unicode, la encargada de aprobar nuevos Emojis, dijo que iba a estudiar varias nuevas propuestas. Entre ellas, la de la lactancia. Pero faltaba la aprobación oficial. Esta es la que hoy por fin ha llegado a un sistema operativo que, puede que no sea el más vendido, pero sí el que marca el camino al resto.

Lástima que en este tiempo no hayan aprovechado la oportunidad para incluir también un emoji de un pezón para hacer presión en Instagram contra la censura de las fotos en las que las mujeres enseñan esta parte del cuerpo. Porque los hombres tienen barra libre para presumir de pecho descubierto. Pero ellas, de momento, totalmente prohibido.

Esperemos que poco a poco las mentes se vayan abriendo. De momento nos conformamos con que en Apple hagan lo posible para que llegue pronto a nuestros iPhones esta nueva tanda de dibujos en la que también se incluye un T-rex, un zombi y hasta una elfa.

😀🌎🌍🌏📆 Happy #WorldEmojiDay! 🎉 We’ve got some 😎 new ones to show you, coming later this year! 👀👇 https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG

— Tim Cook (@tim_cook) 17 de julio de 2017