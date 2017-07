El MAS conduce hacia la crisis terminal a YPFB

Arturo Murillo P.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en un desgaste y daño acelerado. La corrupción en que cayó la estatal petrolera es incalculable, apenas se conocen algunos casos y otros están por desvelarse. Recientemente cayó Guillermo Achá, expresidente de YPFB, quien fue beneficiado con detención domiciliaria y otros 15 ejecutivos enjuiciados, de ellos siete están presos en las cárceles de La Paz y Santa Cruz. El proceso judicial surgió de la sospechosa adquisición de los taladros por 148 millones de dólares. El caso evidencia la forma de administración irresponsable y falta de transparencia del gobierno Evo Morales en el área de los hidrocarburos.

YPFB tuvo ocho presidentes interinos y seis de ellos fueron echados por denuncias de corrupción. Como si los elementos señalados no fueran suficientemente graves; este sábado 1 de julio se conoció un informe elaborado por la Empresa de Pesquisa Energética, dependiente del Ministerio de Energía de Brasil, que el estudio evidencia la caída de las reservas de gas y advierte en detalle los campos que estarían en su fase final de explotación.

Los datos coinciden con otras informaciones que surgieron en las últimas semanas, provenientes también del gobierno brasileño, donde avisan que el país vecino adquirirá sólo la mitad del gas que ahora compra a Bolivia; es decir, el mercado natural que teníamos lo estamos perdiendo en parte. ¿A qué se debe la decisión de Brasil? El informe del país carioca es claro, Bolivia no cuenta con reservas certificadas; entonces, lógicamente Brasil no puede comprar el hidrocarburo de un país que no tiene certeza si tiene o no gas para vender.

La oposición desde años viene solicitando que el gobierno cumpla la Ley 3740, que obliga a YPFB certificar las reservas anualmente, pero el presidente Evo Morales respondió con soberbia, prepotencia y no cumplió lo que manda la norma.

Entonces, la pésima gestión está trayendo consecuencias para el país. La crisis de YPFB se va agudizando; los datos anteriores testifican el fracaso de la nacionalización. La administración de Morales está tapando la crisis galopante, como el “sol con un dedo, pero la corrupción y la administración ineficiente se va revelando paulatinamente.

El 10 de junio se supo que dos subsidiarias de la estatal petrolera entraron en crisis; YPFB Chaco y YPFB Andina sumaron pérdidas por 520 millones de dólares. Evo Morales hizo mucha politiquería demagógica y amenazó a empresas que quiebren con entregarlas a sus trabajadores. La pregunta: ¿entregará las empresas estatales que quebró a los sindicatos?

El MAS condujo a la empresa fructífera, la “gallina de los huevos de oro”, a la crisis histórica, incluso el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, tuvo que anunciar la reducción de personal, los ajustes financieros, la reducción de sueldos y los recortes en los proyectos; adelantó que sólo se ejecutarán el 20% de los proyectos de exploración, después de la corrupción y despilfarro millonario.

Paulatinamente empiezan a sincerarse, las mentiras no alcanzan para tapar la realidad. Faltará saber si los sindicatos petroleros, cooptados por el masismo, si asumen las consecuencias de la falta de transparencia, ineficiencia y clientelismo oficialista en la empresa estatal.

¿Quiénes pagan las consecuencias del desastre de YPFB que llevó el MAS? Las universidades, los municipios y las gobernaciones. Los departamentos Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija productores de hidrocarburos fueron recortados sus ingresos y continuamente están despidiendo el personal, en unos casos, en otros a retirar el financiamiento a centenares de proyectos.

En marzo pasado, la gobernación de Santa Cruz anunció que entre 2014 y 2017 sus ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) habían disminuido en 63%. El caso de Tarija, departamento con altos ingresos, es más grave; el 2014 recibió 260 millones de bolivianos y el 2017 sólo percibió 101 millones de bolivianos; por tanto, 133 proyectos quedaron sin presupuesto.

Situaciones similares suceden en Chuquisaca y Cochabamba, en el último departamento a principios del presente año la Gobernación cochabambina informó que se redujo el personal debido a los ingresos inferiores del IDH. YPFB está sumida en la corrupción, ineficiencia y derroche. El MAS manejó la empresa como si fuera su hacienda, repartieron pegas a familiares de los jerarcas del gobierno, como la hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien está comprometida en la denuncia de corrupción de los tres taladros porque firmó un documento importante, pero la justicia no actúa contra la hermana del ministro.

La situación crítica de YPFB no es un hecho aislado sino es el reflejo de cómo el MAS manejó y dirigió el país, en más de una década. Entidad donde se indaga un poco salta la corrupción, la ineficiencia y los hechos de favorecimiento a los familiares de los jerarcas gobernantes.

YPFB sirvió para el “proceso de cambio” de algunas familias azules, el “vivir bien” de los jerarcas del gobierno y el despilfarro en la propaganda mediática del ególatra de Morales, que busca perpetuarse en el poder para convertir a Bolivia en otra Venezuela, donde el régimen chavista asesina a los ciudadanos.

Así avanza el “cambio” que prometió Evo Morales; lo dramático es que siguen empeñados en llevar al país al desastre. No quieren soltar la mamadera, parece que están decididos a seguir el camino venezolano; Evo ya alentó al dictador “socialista” Nicolás Maduro, mediante el Twitter, a darle “más duro” en contra de los ciudadanos que piden el restablecimiento de la democracia, parar los asesinatos y frenar la persecución político-judicial, cuando ya llevan más de 80 muertos.

Senador de la República