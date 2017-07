El MAS rechaza que los opositores inspeccionen obras de “Evo Cumple” en Cochabamba

Las rajaduras en la losa de la escuela de Bellas Artes hecha con “Evo Cumple” y entregada en 2014. | Los Tiempos

El MAS rechaza que los Demócratas inspeccionen obras de “Evo Cumple”

Los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron que sus homólogos de la bancada Demócrata inspeccionen las 61 obras del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” que se ejecutaron en el departamento, entre 2012 y 2015, con una inversión de 193 millones de bolivianos, 152 en infraestructura deportiva y 41 en salud. Además afirmaron que las alcaldías son las responsables del mantenimiento de las nuevas infraestructuras.

La asambleísta Esther Soria (MAS) destacó el programa. “Más bien quiero felicitar al presidente Evo Morales por llegar con las obras ‘Evo Cumple’ no sólo a las provincias, sino a la ciudad. Se han construido escuelas, mercados y canchas para beneficio de la población”, dijo.

Sobre las obras con deficiencias afirmó que las alcaldías son las responsables del mantenimiento. Y aseguró que esta situación se da principalmente en la ciudad de Cochabamba.

“Quiero decir a la población que el mantenimiento está a cargo de los Gobiernos municipales. Parece que el alcalde José María Leyes no ha presupuestado para las refacciones. Que vayan los Demócratas a inspeccionar para ver quién falla”, dijo.

En tanto, la asambleísta Leonilda Zurita (MAS) señaló que “la oposición no tiene moral ni ética para inspeccionar las obras”. Al contrario, aseguró que se debe agradecer al presidente por la inversión.

La asambleísta Cinthya Mendoza (Demócrata) señaló que no se puede hacer el mantenimiento de obras nuevas. “Es increíble que estén encubriendo las malas obras. No puede ser que en cuatro años se tenga que hacer mantenimiento”, aseveró Mendoza.

Asimismo, dijo que no sólo se verificará el estado, sino también la planificación, pues existen mercados con 200 puestos, pero sólo diez están ocupados. “Vamos a hacer una consulta al Colegio de Arquitectos, porque eso es malversación”, manifestó.

También existe otro grupo de obras que no se finalizaron y están abandonadas. Según el informe de fiscalización del senador Óscar Ortiz (UD) en Bolivia, 107 de 606 proyectos continúan “en ejecución”. Es decir, “esto despierta la susceptibilidad de que estas obras fueron dejadas a medio construir causando daño económico al Estado, pues suman 842,2 millones de bolivianos”.

En Cochabamba se tienen como ejemplos la terminal de buses interprovincial del valle alto y el mercado Coraca.

ALGUNOS EJEMPLOS

El programa ejecutó 61 obras en el departamento, entre 2012 y 2015. Hay por lo menos una en cada uno de los 47 municipios. A continuación algunas y el estado en que se encuentran.

•Terminal valle alto (No funciona)

• Mercado Coraca (No funciona)

• Mercado del Norte (Funciona)

• Unidad del Norte (Deficiencias)

• Unidad del Sur (Deficiencias)

• Hospital del Norte (No funciona)

• Escuela de Bellas Artes Raúl G. Prada (Deficiencias) •Polideportivo (Cerrado)

• 22 canchas de Villa Pagador (Sin planificación)

OPINAN OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Esther Soria, asambleísta Dptal. MAS

“Se entrega la obra y es municipal”

Parece que el alcalde José María Leyes no ha presupuestado para las refacciones. Hay bastantes quejas que llegan a la Asamblea. La ineficiencia de este alcalde no permite que se haga el mantenimiento correspondiente. Una vez que se entrega la obra ya pasa a ser de competencia municipal.

Cinthya Mendoza, asambleísta Dptal. Demócrata

“No es posible que ya presenten rajaduras”

No puede ser que estén encubriendo malas obras. No es posible que presenten rajaduras a cuatro años de su construcción. No se deberían hacer refacciones a los cuatro años. Les preguntaremos a los asambleístas hace cuánto construyeron sus casas y si se están cayendo como las del programa.

Fuente: Los Tiempos