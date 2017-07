El niño cuyo coeficiente intelectual es mayor que el de Einstein y Hawking

Las capacidades de una joven mente. (YouTube)

Albert Einstein y Stephen Hawking, dos de los grandes físicos teóricos de todos los tiempos; cociente intelectual: 160. Arnav Sharma, residente en Reading (Inglaterra) y solo 11 años de edad; cociente intelectual: 162.

Se considera que quien obtiene 140 puntos o más en esta prueba entra directamente en la categoría de genio a la que solo 1 de cada 1.000 habitantes pertenece. Según el médico David Weschler, encargado de diseñar en su momento algunos de estos test y escalas de inteligencia, cuando se superan los 145 puntos comienza a emerger una forma excepcional de pensamiento, si bien, como contrapartida, aparecen también otro tipo de problemas psicológicos derivados de semejante don.

No había practicado para el test, así que no me sentía tampoco muy nervioso

Según ‘The Independent’, Arnav se ha enfrentado hace unas pocas semanas al examen sin haberse ni siquiera preparado para él. ¿Es el caso de este chico un ejemplo de que la inteligencia es un factor congénito?

El club de los cerebros extraordinarios

El resultado obtenido le permite a Arnav ingresar como nuevo miembro en Mensa, la principal asociación internacional de superdotados que reúne a mentes privilegiadas de cualquier procedencia y formación sin tener en cuenta diferencias políticas, religiosas o ideológicas. La misión de esta organización, según sus fundadores, es la de “identificar y promover la inteligencia en beneficio de la humanidad”.

“El test de Mensa es muy difícil y no mucha gente lo pasa. De hecho no se espera que lo superes” cuenta Arnav al diario británico. El niño se presentó en su centro local con otras seis personas, casi todas ellas adultas, para completar el examen de dos horas y media. Solo quienes obtienen un mínimo de 149 puntos pueden formar parte del selecto grupo.

De origen indio, Arnav cuenta su experiencia con total calma ante las cámaras: “no había practicado para el test, así que no me sentía tampoco nervioso. Mi familia se quedó sorprendida y muy feliz cuando les dije el resultado”.

Con solo 11 años Arnav tiene numerosas aficiones, entre ellas, la programación, el bádminton, el piano, la natación, la lectura, el canto y el baile

Su madre Meesha Dhamija Sharma cuenta cómo desde muy pequeño Arnav demostraba unas habilidades muy especiales. Con tan solo dos años y medio: “sabía contar hasta más de 100. Dejé entonces de enseñarle. Cuando te pones a aprender números ya se sabe que aquello no acaba nunca”. Si se le pregunta a esta mujer sobre si hay alguien en la familia que tenga un cerebro tan privilegiado, ella responde: “Su padre es muy inteligente, pero no tanto como él”.

“Tengo un hermano de 4 años. En el futuro él también hará el examen, aunque todavía es muy pequeño para presentarse”, cuenta Arnav, quien aclara que es necesario tener por lo menos 10 años y medio para poder enfrentarse a la prueba. Los resultados en los test de cociente intelectual pueden, de hecho, cambiar a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la etapa infantil. A pesar de estas variaciones la puntuación sigue unos márgenes muy similares hasta llegar a la edad adulta, donde comienza a disminuir lentamente por un extraño fenómeno, llamado efecto Flynn, y no tanto por el envejecimiento del individuo.

Entre los hobbies del joven prodigio se encuentran la programación, el bádminton, el piano, la natación y la lectura. Con nueve años, Arnav ya había sido finalista de la competición tenológica para jóvenes talentos, Tech4good, con un dispositivo capaz de monitorizar el asma, utilizando como base del proyecto el popular microordenador Raspberry Pi junto a una placa Arduino y un sistema de sensores.

Arnav también ha demostrado una especial predilección por la danza y el canto y adora presentarse a los concursos locales con sus bailes sacados de las películas de Bollywood. Sus conocimientos geográficos son también sobresalientes y es capaz de nombrar las capitales de todos los países del globo. Con todo, Arnav reconoce que no sabe todavía qué quiere ser de mayor, si bien piensa que le gustaría estudiar algo relacionado con las matemáticas.

“Me gustaría conocer a otros chicos de Mensa porque, seguramente, se parecerán a mí”, confiesa a ‘The Independent’. Actualmente las mejores escuelas de Reino Unido como el Eton College y la Westminster School, defensoras de un ambiente tremendamente competitivo típico de la educación de élite británica, se disputan la presencia de Arnav en sus aulas.

Fuente: elconfidencial.com