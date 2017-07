El novio de Gianni Versace criticó la participación de Ricky Martin en American Crime Story

Rompió el silencio 20 años después para hablar de la serie.

Uno de los shows más esperados en la televisión actualmente es American Crime Story: Versace. Y es que además de tener la oportunidad de revivir y conocer detalles del atroz asesinato del diseñador italiano, Ryan Murphy armó un elenco de grandes estrellas como: Edgar Ramírez, Penelope Cruz, Darren Criss y Ricky Martin.

El venezolano dará vida a Gianni Versace, la ganadora del Oscar a Donatella Versace, la ex estrella de Glee al asesino Andrew Cunanan, mientras que el astro boricua será Antonio D’Amico, novio del diseñador.

Desde que se dieron a conocer las primeras escenas, todos comenzaron a aplaudir las personificaciones y datos que se han conocido de la producción. No obstante, en unas recientes declaraciones D’Amico señaló no estar contento con el trabajo de Ricky Martin.

¡¿Por qué?!

En sus primeras declaraciones públicas desde que aquel 15 de julio de 1997 su pareja fuese asesinado, Antonio habló con el diario The Guardian y criticó específicamente una de la escena que grabaron en la propia entrada de la mansión de Miami Beach donde se cometió el crimen, donde Ricky sostiene en su brazos Edgar totalmente ensangrentado…

“La imagen de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo en sus brazos es ridícula. Tal vez sea la licencia poética del director, pero no es así como reaccioné”.

El hombre de 58 años, quien fue novio de Versace por 10 años, dio detalles del momento trágico asegurando que en realidad se encontraba tomando café en la entrada de la propiedad mientras el modisto salió a comprar el diario, minutos después oyó las detonaciones. “Sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo” agregó.

Contó que luego salió junto a un empleado y se encontró con el cuerpo en el charco de sangre, pero además del shock que le generó, fue retirado en cuestión de segundos, por lo que no tuvo tiempo de agarrarlo ahí. Agregó: “En ese momento, todo se oscureció. Me alejaron, no vi más”.

Otra escena criticada por Antonio fue una en la que se ve a Versace (Edgar) perturbado porque los paparazzis estaban fotografiándolo junto a su novio (Ricky), él señaló que jamás tuvo problemas en que la prensa los viera juntos y ocultar su romance.

