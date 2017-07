El padre de Leopoldo López rompe a llorar en directo en un programa de televisión

Tal y como adelantó en exclusiva ABC, el líder opositor fue excarcelado la madrugada del sábado tras casi cuatro años en prisión

Casi cuatro años después de que fuera encarcelado, el líder opositor Leopoldo López salió de la prisión de Ramo Verde para sorpresa de todos, tal y como adelantó en exclusiva ABC.

Desde ese momento, el mundo de la política y la sociedad en general se llenó de reacciones de cariño para la familia y se pedía su «liberación total» y la de todos los presos políticos de Maduro.

Una de las reacciones más esperadas fue la del padre de Leopoldo López que visitó el plató de ‘Viva la vida’ y contó como se había enterado de la noticia. Leopoldo explicó que hace tan solo unas horas el teléfono sonaba y al otro lado la esposa de su hijo, Lilian Tintori, le decía que su hijo acababa de salir de prisión. «Vi una llamada en la madrugada del sábado y me sorprendió mucho. Estaba algo asustado al ver el número de Lilian pero al escucharla le noté el tono pausado y feliz. Ella me pasó a mi nieta Manuela que fue la que me dijo que ”alguien quería hablar conmigo”. Fue entonces cuando sonó ”¡Hola papá!” y era Leopoldo… no podía creerlo y rompí a llorar de emoción».

Telecinco

Entre lágrimas, el padre de López ha reiterado en distintas ocasiones que es una noticia que en ningún momento pudo ni siquiera imaginar. «No pensaba que esto pudiera pasar hace días ni hace seis horas», confesó. Y agregó más sobre el primer contacto con su hijo tras más de dos años y medio sin hablar: «Lo primero que me ha pedido ha sido que le diera mi bendición, y se la he dado por primera vez desde que fue capturado. Es un día realmente feliz».