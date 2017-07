El primer bebé del mundo con un documento que indica sexo “indeterminado”

La cartilla de salud de Searyl fue emitida con una “U” de “undetermined” (indeterminado) o “unassigned” (no asignado) en el espacio para completar su sexo. Ahora, su padre, Kori Doty, un transgénero no binario (no se reconoce como hombre ni mujer), lleva adelante una batalla legal para que tampoco se le asigne ningún género a su hijo en el certificado de nacimiento.