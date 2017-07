El secreto de la felicidad de los nórdicos, contado por un pescador sabio

Nyhavn, Copenhague. (iStock)

Desde hace varios años Dinamarca ocupa el primer lugar de los países más felices del mundo. Pero, ¿cómo es posible que se sientan tan contentos en un país donde llueve casi todo el año, oscurece a las tres de la tarde y los impuestos sobre la renta alcalzan casi el 60%? En una épica donde el debate en Occidente se centra en el problema del desempleo, las extralimitaciones de los Gobiernos y los ‘lobbies’ para evadir impuestos, nuestros colegas daneses parecen respirar un aire más fresco y sano.

Marlene Rydahl presenta los diez secretos de la gente más feliz del mundo, el libro definitivo para incorporar a tu vida el fenómeno ‘hygge‘ y aprender a ser feliz como un danés.

La sirena de Dianamarca. (iStock)

Estoy contenta con lo que tengo

Por lo general, los daneses son bastante relajados en lo tocante al dinero. Para la mayoría, ser rico no es una prioridad.

Érase una vez un hombre de negocios que estaba sentado en la playa de un pueblo brasileño. En un momento dado, levantó la vista del periódico y vio a un pescador remando hacia la arena, con el bote lleno de grandes peces. Impresionado, le preguntó al pescador: “¿Cuánto tiempo te ha llevado pescarlos?”.

“Ah, no demasiado“, contestó este.

“Entonces, ¿por qué no te quedaste más tiempo en el mar y pescaste más todavía?”, volvió a preguntar el hombre de negocios.

“Estos son suficientes para alimentar a toda mi familia”, le explicó el pescador tranquilamente.

“Pero, ¿qué vas a hacer el resto del día?”, continuó el hombre de negocios.

“Bueno -dijo el pescador- me levanto temprano en la mañana, salgo al mar a pescar y luego vuelvo a casa a jugar con mis niños. Por la tarde me echo la siesta con mi mujer y por la noche quedo con mis amigos en el pueblo para tomar algo, cantar, bailar y tocar la guitarra hasta la madrugada”.

El hombre de negocios reflexionó un momento y luego le hizo una propuesta al pescador: “Yo tengo una MBA (Master of Business Administration). Te puedo ayudar a ganar mucho más dinero. Tendrás que pasar más tiempo en el mar tratando de capturar tantos peces como sea posible. Cuando ahorres lo suficiente podrás comprar un bote más grande y capturar todavía más peces. Entonces podrás comprar más botes y fundar tu propia empresa con tu propia planta procesadora y red de distribución. Para entonces te habrás ido de este pueblo y te habrás trasladado a Sao Paulo, donde tendrás tus oficinas centrales desde donde gestionarás todos los departamentos y delegaciones de tu compañía”

Los daneses son bastante relajados en lo tocante al dinero. Para la mayoría, ser rico no es una prioridad

El pescador negó con la cabeza, “¿Y después?“, preguntó.

“Después de eso -se rió el hombre de negocios- podrás vivir como un rey y cuando te hayas hecho un nombre podrás invertir en bolsa y te convertirás en millonario”.

“Y, ¿después?“, volvió a preguntar el pescador.

“Después -continuó el hombre de negocios-, podrás, por fin, retirarte, irte lejos, y comprar una casita en un pueblo de pescadores donde te levantarás temprano por la mañana, pescarás algo, volverás a casa a jugar con tus niños, te echarás una buena siesta con tu mujer, te reunirás con tus amigos por la noche para tomar algo, y ‘y cantaréis, bailaréis y tocaréis la guitarra hasta la madrugada!”.

A lo que el pescador, perplejo, respondió: “Pero, ¿no es exactamente eso lo que hago yo ahora?”

Skyline de Copenhague. (iStock)

Los daneses son muy relajados con el dinero porque una buena dosis de ‘hygge’ los hace más felices que tener un gran sueldo

Me encanta esa historia. A su manera, ilustra perfectamente la mentalidad danesa: estos son, por lo general, bastante relajados con el dinero. Esto puede ser porque una buena dosis de ‘hygge’ los hace más felices que tener un gran sueldo, como hemos visto. También puede ser porque saben que el Estado de bienestar va a cubrir sus necesidades básicas y no hay riesgo de quedarse sin las cosas fundamentales de la vida. En cualquier caso, para la mayoría de los daneses ser rico no es una prioridad.

Fuente: elconfidencial.com