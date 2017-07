Elección judicial. CEUB justifica las preguntas “regaladas” a postulantes

Freddy Barragán / Página Siete. La fase de entrevistas a postulantes concluyó ayer.

“Nuestros colegas de la Universidad Boliviana han buscado hacer preguntas que vayan con nuestra realidad y con nuestras necesidades para preguntar lo que nosotros necesitamos”. Así justificó Said Cortez, representante del sistema universitario, sobre las preguntas sencillas que se realizaron en el examen escrito a los 75 postulantes al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

El martes pasado los postulantes dieron un examen con 60 preguntas. A las pocas horas, en redes sociales difundieron las pruebas, en las que se observaban varias preguntas sencillas. Ese hecho causó una ola de críticas y hasta burlas.

Ante esa situación, Cortez explicó que la pregunta ¿qué debe hacer alguien de la función pública cuando conoce un hecho de corrupción? tenía la finalidad de conocer la posición del aspirante porque “uno de los problemas centrales de la administración de justicia, creo, se ha dicho, pero no me consta, es que no se denuncian los hechos de corrupción”.

Sobre la pregunta ¿qué actitud se debe tomar frente a los golpes militares? Cortez indicó que el objetivo era recordar “la conquista del pueblo boliviano” de la democracia y que un profesional que está en las jerarquías estatales “debe estar consciente”.

El senador del MAS Milton Barón pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía realizar preguntas a los postulantes para medir la capacidad intelectual.

Por otro lado, la comisión dará a conocer hoy la lista final de los postulantes que irán a consideración de la Asamblea.

