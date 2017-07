Elecciones Judiciales. Aspirantes revelan irregularidades y cuestionan a legisladores

Los postulantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura de Bolivia, a la conclusión de la fase de entrevista, observaron el tiempo insuficiente para desarrollar la propuesta; además, manifestaron que los asambleístas no tienen capacidad de evaluarlos y otros no pudieron presentar sus propuestas.

Postulantes cuestionan a asambleístas

Opositores de la Comisión afirman que preguntas para entrevista son improvisadas; se abstuvieron a emitir puntaje en la evaluación.

NOEL ANTONIO HUMBOLT, POSTULANTE AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

ZENON BACARREZA, ASPIRA AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, ACTUAL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL.

Los postulantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que pasaron a la fase de entrevista coincidieron que no contaban con el tiempo suficiente para desarrollar la propuesta; además, manifestaron que los asambleístas no tienen capacidad de evaluarlos, en tanto que algunos no pudieron presentar sus propuestas.

“Lo importante de esta etapa era hacer y presentar una propuesta para dar solución a la crisis del sistema judicial, el tiempo no alcanzó y por lo menos debieron otorgarnos 15 minutos, pero no se puede discutir con los asambleístas porque las normas ya están establecidas”, afirmó Noel Antonio Humboldt, postulante al Consejo de la Magistratura.

Hasta ayer, 54 de los 74 postulantes para ambas instancias se sometieron a la fase de entrevista, por lo que se tiene previsto concluir hoy con esta etapa. Cada aspirante debe responder en un plazo de cinco minutos tres preguntas, la última es proponer una solución a algún problema que se presente en el Tribunal Agroambiental y en el Consejo de la Magistratura.

SIN COMPETENCIA

El postulante a esa misma instancia, Juan Mendoza indicó que los legisladores no tienen la potestad de evaluarlos, puesto que los más competentes son los profesionales del área, que tienen conocimiento de la administración de alguna instancia del órgano judicial.

“A nosotros deben calificarnos, tomarnos el examen personas que saben de la materia, es decir académicos del área, que conocen las normas. Pero la Asamblea es autónoma y estamos sometidos a esta instancia”, lamentó el candidato.

OPINIÓN OPOSITORA

Sobre este punto, el senador de Unidad Demócrata Edwin Rodríguez apoyó la noción de los postulantes, en sentido de que los asambleístas no cuentan con la potestad de calificar y evaluar, por lo que están evitando emitir un puntaje en la fase de entrevista a los posibles candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial.

“No estamos avalando a ningún candidato, no estamos emitiendo nuestra votación. El 80 por ciento de los postulantes son funcionarios de Gobierno, por lo que tienen nexos con el poder político; nosotros ni siquiera estamos a la altura académica de evaluar a un abogado, es incoherente”, explicó.

Sin embargo, el postulante al Tribunal Agroambiental Rufo Vásquez señaló que la Asamblea Legislativa es la instancia competente para elegir y evaluar a los postulantes a altas autoridades al Órgano Judicial, además que las preguntas de la entrevista estaban acorde a la norma agroambiental.

PROPUESTAS

Al menos dos postulantes para el Consejo de la Magistratura (CM) tenían propuestas que quisieron desarrollar en la fase de entrevista. El primer proyecto fue de Noel Antonio Humboldt, plantea dar solución a los problemas con la que la población litigante debe lidiar diariamente: tal es el caso de la mora procesal, que se debe a la falta de juzgados en diferentes regiones del país, sobre todo en el área rural.

Asimismo, plantea implementar el expediente electrónico, por considerar que evitará continuar con pagos innecesarios al oficial de diligencias. Este sistema coadyuvará con la notificación de las audiencias, a través de las cuentas sociales que tengan las partes de un determinado proceso.

USO DE TECNOLOGÍA

“Se debe implementar la tecnología en la administración de la justicia, como el expediente electrónico, donde no haya que pagar al oficial de diligencia, y las partes serán notificadas mediante sus redes sociales o correo electrónico”, destacó.

Otro de los postulantes propuso realizar sub cumbres de temas específicos, sistema penal, civil y coactivo fiscal, donde se planteen soluciones a los principales problemas que administra la justicia.

INFORME

Continuará hoy la fase de entrevista a los 20 postulantes restantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, posterior a esto se emitirá un informe oficial hasta el próximo lunes, que será remitido a las presidencias de las cámaras de diputados y senadores, para que se convoque a un Asamblea, donde se seleccionará a los 14 postulantes que ingresarán a la papeleta de sufragio, informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Milton Barón.

“De acuerdo al reglamento, todos los que cuenten con la nota mínima de 56 puntos tienen la opción de pasar a la papeleta de sufragio, pero la Asamblea tomará en cuenta la puntuación, idoneidad, ética, integridad y todos estos elementos para elegir a los mejores postulantes”, destacó.

El Diario / La Paz