Elijamos por voto directo al ministro de Economía

Se dice, en las altas esferas del poder, que están preparando una propuesta realmente revolucionaria que busca profundizar la democracia directa. Dado el tremendo éxito de la elección de los magistrados, cuya transparencia, sofisticación académica, independencia y transparencia han dejado con la boca abierta al mundo, el proceso revolucionario se prepara para dar un salto cualitativo: la elección por voto directo del ministro de Economía. El pueblo debería elegir al hombre o mujer más versado en temas financieros, contables y estadísticos para cuidar de los bolsillos de la gente y conducir el luminoso proceso de cambio, y así ser, con mayor legitimidad, el timonel de brazo fuerte, y mirada tierna del inédito modelo económico que tiene embobado hasta al FMI.

Para llevar adelante esta nueva hazaña de la epopeya neorrevolucionaria se pretende seguir tres pasos. Un examen de competencia sobre la ciencia económica. Posteriormente, los elegidos deberán pasar por un sofisticado escáner de detector de neoliberales desarrollado con tecnología venezolana y sólo con la aprobación de esta maravillosa máquina los candidatos podrán pasar por la bendición del voto soberano.

Un aquelarre de la más fina flor de economistas de nuestras casas de estudios superiores estarían elaborando las preguntas para el examen de competencia. Para unirnos a esta patriótica causa, algunos agudos internautas de las redes sociales y su escribidor de domingo no podían quedar indiferentes, por lo que, humildemente, proponemos algunas preguntas y una metodología para evitar las adivinanzas en los exámenes de selección múltiple. A saber: dos malas respuestas anulan una buena. Así que papel y lápiz o entre a la siguiente página https://goo.gl/forms/CsTbupi8eaBFuHEj1 y responda electrónicamente. Los resultados globales son anónimos pero usted podrá ver su nota.

Aquí van alguna de las interrogantes ordenadas por áreas: Preguntas generales.

1) ¿Cuánto del crecimiento del PIB es consecuencia del narcotráfico y del contrabando? a) Menos del 2%, b) más del 2%, c) nada pues, no seas pro imperialista. 2) Si la economía entra en crisis: a) Pides apoyo al ALCA. b) Pones la cara de Solís, quien decía: “Hazte el soncito y serás feliz”, y sigue afirmando que la economía está blindada. c) Reconoce los problemas y cortas gastos e inversiones públicas superfluas. 3) ¿Crearía un nuevo Fondo Indígena y a cuál de los siguientes patriotas le encargaría su administración: a) A su suegra. b) A El Santo. c) A la líder Zapatista. 4) ¿Qué opinas del nuevo edificio del Ministerio de Economía: a) Está muy mono, es la prueba de que el modelo funciona. b) Es un monumento al cemento, la fealdad y la opulencia. c) Tiene una coqueta fuente que es mejor que la Chito alcoba.

Preguntas de microeconomía. 1) Un monopolio es: a) Una falla de mercado donde una empresa abusa de los precios. b) El mejor juego de mesa inventado por los gringos. c) La producción de coca en el Chapare. 2) Ceteris Paribus significa: a) El alias de Adam Smith. b) Manteniéndose todo los demás constante. c) Proceso de cambio en tupi guaraní. 3) ¿Cuántos neoliberales se necesitan para cambiar un foco? a) Ninguno, las fuerzas del mercado lo cambiarán. b) Se robaron hasta los focos estos perros. c) Quién necesita focos frente a la luminosidad eterna del proceso de cambio. Preguntas numéricas y estadísticas. 1) ¿Cuál de las siguientes fórmulas describe mejor el glorioso proceso de cambio? a) logxy = logx +logy. b) V-E+F = 2, porque el proceso es imaginario. c) C=M+D-T donde C es corrupción, M es monopolio, D es discrecionalidad y T es transparencia. 2) ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? a) En Roma no había ceros a la izquierda. b) La letra O. c) X-X. 3) Meter la cuchara al dulce significa: a) 10% del valor total. b) Mita a mita. c) Comer bien riquito.

Preguntas macroeconómicas. 1) La política fiscal es: a) La que lleva adelante la Fiscalía para perseguir a los vendepatrias. b) La gestión de los ingresos y los gastos/inversiones de acuerdo a un presupuesto. c) La acción de unos cuantos burócratas. 2) Déficit público en aymara se dice: a) janiwa utkiti colque. b) Manka gastos. c) Lunthatas in action. 3) Inflación es: a) Un invento de los neoliberales que quieren perjudicar Bolivia. b) La subida generalizada de los precios. c) La palabra preferida de los malditos falsos analistas. 4) La tasa de interés: a) Debe fluctuar libremente. b) Debe ser regulada adecuadamente. c) La tasa sirve para tomar té y el interés depende de con quién se esté. 5) ¿Qué es lo que limita el crecimiento económico? a) La escasez de ahorro. b) La falta de inversión pública, tecnología e instituciones. c) El imperio y sus lacayos.

Aprobado este examen viene la prueba del escáner por el cual deben pasar los aprobados. ¿Cómo funciona esta maravilla creada por el ingenio del socialismo del siglo XXI? Cuando algún candidato promercado pasa por estos aparatos se activan fuertes alarmas y altoparlantes poderosos repiten, sin parar, improperios como: vendepatria, pillo, sarnoso neoliberal y otros adjetivos irreproducibles.

En casos extremos, los detectores de neoliberales, que están decorados con coquetos motivos que recuerdan a la Puerta del Sol, sueltan lenguas de fuego para hacer retroceder a los mugrientos seguidores de Milton Friedman. Ahora bien, si un candidato, auténtico revolucionario, atraviesa el artefacto, los parlantes sueltan la melodiosa voz del luminoso líder bolivariano, cantando: “rojo, rojito ” en do mayor, acompañado por un coro de zampoñas chapareñas e, inmediatamente, de lo alto del detector se proyectan luces multicolores con la esfinge del Che que alumbran y señalan el sacrosanto camino del cambio.

Bueno, sólo después de esta peripecia se llevará a consulta popular a los candidatos a ministro de Economía. Ahora, si esta propuesta le parece tan descabellada, como la elección de magistrados, siempre puede votar nulo. Los resultados de los exámenes de esta ficción analítica serán publicados en las redes sociales.

Gonzalo Chávez A. es economista.

Fuente: paginasiete.bo