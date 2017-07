Empate que duele

Libertadores. Bejarano salvó al ‘tigre’ de la derrota a los 91 minutos. Chumacero no apareció. Salinas anunció cambios.







The Strongest sufrió bastante para igualar con Lanús (Argentina) a un gol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Sobre el final del compromiso (91) el “tigre” salvó un punto, que todavía le permite mantenerse en pie en la pelea por ganar el boleto para la próxima instancia. El fútbol de los atigrados fue borrado por la visita, apelando a un planteamiento defensivo y sin dar lugar a que los jugadores desequilibrantes del “tigre” emerjan para romper la marcación. Este panorama envió al cuadro oro y negro dentro de un remolido de irregularidades.

Un golazo argentino. Para sorpresa de la afición, Nicolás Pasquini anotó el primer gol a los 36' con un disparo potente de zurda, tras dar cuatro pasos con el balón, libre de presión, y mandar el esférico hacia las redes, entre el palo derecho y el arquero Daniel Vaca. La agonía fue prolongada hasta el tiempo de adición cuando recién los aurinegros vencieron al arquero Esteban Andrada con una definición de taco de Diego Bejarano, quien eligió hacer este movimiento ante un centro al ras de parte de Rodrigo Vargas. Durante los 45 minutos iniciales, en dos ocasiones claras de gol para los gualdinegros, Andrada salió victorioso: Matías Alonso no alcanzó a empujar con fuerza un centro enviado al segundo palo y el golero se quedó con la pelota y un disparo de Alejandro Chumacero fue contenido. Antes del gol de Pasquini, el elenco granate estaba con el pórtico bajo la mira y ya había probado con un remate desde fuera del área de Román Aguirre. Además de esa intención, la propuesta era ganar terreno a partir del mediocampo. Una vez que la cuenta quedó a su favor, todo cambió en el complemento y el once argentino retrocedió para defender el arco con todos sus hombres.

Se salvó a lo último. Con la presión, el “tigre” tuvo que forzar a que Lanús salga de su área, una tarea que era difícil porque los granates estaban parados con orden a lo largo y ancho de su mitad del terreno. En poco espacio, era más sencillo controlar a Chumacero y Pablo Escobar. En estos momentos de urgencia, Chumacero desapareció del campo de juego y cuando tuvo la oportunidad de intervenir los nervios le jugaron en contra y toda la esperanza caía en Escobar; pero el capitán tampoco estaba pasando por un buen desempeño. Antes de la igualdad, el “tigre” aprendió que la defensa de Lanús tenía problemas para controlar los centros y tras un tiro de esquina, Bejarano tuvo una situación clara con un frentazo que Román Martínez sacó con la cabeza, después de una mala salida de Andrada. “Veo a muchos chicos aburguesados, relajados, hoy (ayer) Chumacero desconocido. El ciclo de varios se ha acabado y hay que ver qué se hace que determinaciones se van a tomar. Chumacero no sabe lo que quiere un día dice una cosa otro día dice otra, cuando tenía todo listo para salir afuera, no lo hace, uno no entiende, yo me manejo de manera seria”, disparó César Salinas, al término del partido.

