“En Bolivia faltan experiencias positivas de e-commerce”

Cada día, cientos de bolivianos utilizan el comercio electrónico para adquirir diferentes productos y servicios solicitados a través de la red; sin embargo, el crecimiento de esta actividad en el país aún es reducido, debido a algunas dudas y la falta de ofertas locales.

Marcos Pueyrredon, presidente del E-Commerce Institute, en entrevista con Los Tiempos, poco antes de su participación en un seminario sobre el tema en Santa Cruz, considera que los internautas compran a través de la red por tres motivos: la comodidad, conveniencia y precio. Este último no es un factor trascendental cuando se habla de comercio electrónico.

“Lo que está faltando es oferta dentro del comercio electrónico en Bolivia, Paraguay y Ecuador (…). El desafío que hay es encontrar ofertas con experiencias positivas locales. Lo que falta son más empresas que ofrezcan sus productos por la red, además de los canales tradicionales (…). Cualquier consumidor latino está dispuesto a pagar un 10 por ciento más por un producto o un servicio si tiene oferta local”, detalla Pueyrredón.

Asimismo, añade que el temor de las personas para cambiar el sistema que usan para sus compras es latente y evidente, pero se trata de una situación que puede ser solucionada con buenas experiencias dentro del comercio electrónico.

Aduana y otras trabas

Pueyrredón asegura que debido a alta penetración de Internet y los dispositivos móviles en Latinoamérica, existen diversos segmentos de personas que buscan toda clase de artículos y servicios.

Sin embargo, factores, como la brecha digital, los sistemas de pago y las aduanas aún frenan el crecimiento de este mundo.

“Siempre hay desafíos y excusas. Uno es la seguridad y la confianza. Otro son los medios de pago, y también están los sistemas de logística. La realidad es que hoy tenemos consumidores digitales y diferentes medios para pagar los productos o servicios. Lo importante es que, a pesar de los obstáculos, muchas empresas están ingresando al comercio electrónico”, indica el especialista.

Pese a estas trabas, un porcentaje considerable de los usuarios del comercio electrónico se relaciona con la adquisición de artículos virtuales como juegos, libros digitales, servicios de streaming y otros similares. Esta situación día tras día es más evidente en Bolivia.

Más que una tendencia

El presidente del E-Commerce Institute asegura que el comercio electrónico en Bolivia y Latinoamérica ya no es una tendencia, sino una realidad que debe ser asumida con madurez, tanto por los compradores, empresas y por el mismo Gobierno.

“Detrás de la pantalla tenemos un consumidor de carne y hueso y también una empresa o vendedor que ofrece un producto. Lo que va a suceder a corto plazo es que ya no vamos a hablar de comercio electrónico, sino simplemente de comercio por canales distintos”, enfatiza.

En este contexto, el comercio electrónico también puede utilizarse en cualquier entorno en el que se intercambien documentos entre empresas: compras o adquisiciones, finanzas, industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos.

Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las actividades empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se obtienen son la reducción del trabajo administrativo, transacciones comerciales más rápidas y acceso rápido a la información.

MARCOS PUEYRREDÓN

Desarrolló su carrera profesional en empresas multinacionales en planificación y marketing. Empresario de Industria de TIC y referente económico digital en América Latina. A nivel privado es Global VP Hispanic Market de VTEX.

Dos veces presidente y tres veces tesorero de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Actualmente, es miembro de la Comisión Directiva y Ejecutiva como presidente honorario, director, fundador y presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico eCommerce Institute.

4 PILARES PARA EL ÉXITO DE E-COMMERCE

Para Marcos Pueyrredon, el éxito de las ventas por Internet puede lograrse si el cliente tiene una experiencia de compra positiva y ello, a su vez, se conseguirá si se cumplen cuatro pilares para acercarse al potencial cliente:

1.- La infraestructura y tecnología se constituye en el primer pilar. Según el especialista, la tienda online debe estar en constante funcionamiento, pues si el cliente ingresa y la página no está disponible, es como si el local físico no tuviera luz y no funcionara.

2.- Manejo de la logística y la capacidad de cumplir los plazos de entrega del producto o la prestación de un servicio. El único interés del cliente es que se cumpla la promesa que se le hizo al momento de “hacer clic”.

3.- Marketing 360, que consiste en llevar a cabo en la tienda virtual las mismas acciones que se realizan en una tienda física. Un vendedor prefiere instalar su local físico en un mall porque hay público o sobre una avenida porque hay tráfico, y similares operaciones se deben llevar a cabo con el marketing online para generar tráfico de visitantes que conlleve a la venta de productos o servicios.

4.- Atención al cliente, “porque el cliente quiere que se lo atienda de la misma manera o similar que por los canales tradicionales”. Sin embargo, Pueyrredon considera que es importante tomar en cuenta claves como la profesionalización, el manejo de indicadores que permitan medir el flujo de visitantes y, finalmente, lograr en el cliente una experiencia de compra positiva.