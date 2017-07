En lo que va del 2017, Bolivia importó 28 veces más trigo que durante el 2016

Los Tiempos | Santa Cruz

Bolivia importó un valor de $us 17,7 millones de trigo de enero a mayo de 2017, es decir 28 veces más de lo que se compró en el mismo periodo de 2016, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Asimismo, el volumen importado en los cinco primeros meses de este año fue de 100.773 toneladas, frente a las 2.898 de similar periodo de 2016.

En una visita realizada a campos de cultivos de Santa Cruz, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, advirtió sobre la importación de este alimento a un “ritmo muy acelerado”.

Paralelamente, la importación de harina de trigo, en valor, fue de 44,8 millones de dólares, 44 por ciento más que los 31 millones del período en cuestión de 2016. El monto importado significó la compra de 138.470 toneladas, 46 por ciento más de lo importado un año antes.

En 2017, el principal abastecedor de trigo en grano fue Argentina, de donde se adquirieron 96 mil toneladas por 17 millones de dólares. Bolivia, además, empezó a importar trigo de Paraguay con casi 5 mil toneladas por un millón de dólares.

En 2016, el principal abastecedor de harina fue Argentina con 260 mil toneladas por 88 millones de dólares. En 2017, Argentina mantiene su sitial con 137.424 toneladas y 44 millones de dólares.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, sostuvo que en gestiones anteriores, el Gobierno ofreció a los productores bolivianos un buen precio por el trigo, lo que motivó la siembra de hasta 150 mil hectáreas, pero cuando llegó la cosecha, no había mercados y tampoco se cumplió con los precios comprometidos, lo que desmotivó al sector productor. “La demanda del trigo (para el consumo interno) es de 750 mil toneladas y nosotros estamos al 50 por ciento de eso”, explicó.

Rodríguez, en tanto, indicó que los principales problemas para la producción son la falta de agua y el ataque de plagas. Añadió que hacen falta estímulos para los productores en precios.

“Si bien hay un Programa Nacional del Trigo, se debería hacer un mayor esfuerzo para garantizar una rentabilidad al productor, que es principalmente pequeño”, indicó.

Respecto a productividad en 2017, el vicepresidente de la CAO, Reynaldo Díaz, dijo que por las buenas condiciones del clima se alcanzará entre 2,3 y 2,4 toneladas por hectárea.

Este año se sembraron 109 mil hectáreas, 9 mil más que en 2016 año en que el rendimiento fue de 600 kilos por hectárea.

Según datos del IBCE, en los últimos 16 años se importaron 2,7 millones de toneladas de grano de trigo, que significó un gasto de 560 millones de dólares. En cuanto a harina, en los últimos 16 años se importaron 3,1 toneladas por una erogación de 1.048 millones de dólares. Sumando ambos rubros, Bolivia gastó 1.600 millones de dólares aproximadamente por la falta de autoabastecimiento de este alimento.

SOBRE EMAPA

Según el presidente de la CAO, Freddy Suárez, para 2017, el Gobierno ofreció un precio superior a los 300 dólares por tonelada de trigo a través de la Emapa.

El director tesorero de Anapo, Wilmar Barba, dijo que Emapa absorberá 100 mil toneladas.

En cuanto a las industrias, “si los precios son buenos, vamos a poder aumentar la cantidad de siembra, amén del contrabando que hay que seguir controlando porque de donde entra harina de trigo, es por contrabando”, añadió Suárez.

Anapo anunció también la liberación de dos nuevas variedades de trigo con resistencia a la piricularia para el Día Nacional del Trigo que se celebra mañana. Según los productores, las plagas son el principal problema.

OPINAN LOS PRODUCTORES

Isaías Galán, Pdente. Productores Cuatro Cañadas

Estamos sufriendo una sequía bárbara

“Ahorita estamos sufriendo de una sequía bárbara, hace unos 40 días que no está lloviendo, no vemos agua. Eso define mucho el rendimiento. Eso significa que si todo marcha bien vamos a llegar a dos toneladas por hectárea. Las experiencias son buenas y malas, a eso se tiene que adecuar el agricultor, eso depende mucho de las lluvias”.

Gualberto Zurita, Vicepdente. Cuatro Cañadas

Nos han afectado harto las plagas

“Sí o sí el trigo se acapara el mercado interno. No da para exportar. En este momento, no hemos tenido todavía mucha enfermedad. La piricularia se ha controlado porque no ha estado lluvioso. El año pasado nos ha jodido harto la piricularia porque ha mermado casi una tonelada por hectárea, es una enfermedad que nos ha hecho girar atrás”.