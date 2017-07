Esta es la frecuencia con la que te debes lavar el cabello con shampoo para no maltratarlo

Shutterstock

Hay mucha información en Internet sobre cómo y cada cuándo debes lavar tu cabello. Siempre ha existido la idea de que lavarlo diario es lo más higiénico, algo que no es necesariamente cierto.

Muchos shampoos no sólo no te lavan bien el cabello, también te dañan la cutícula y el cuero cabelludo, lo que en ocasiones hace que tu cabello se vea más esponjado y maltratado. También existe la teoría contraria, que debes de dejar de usar shampoo para que tu pelo se haga más saludable, pero es una teoría dudosa también.

Estos son algunos factores que debes considerar para determinar la frecuencia con la que debes lavarte el pelo con shampoo.

Todo depende de cada cuero cabelludo

No hay una respuesta exacta de cuando debes lavar tu cabello, cada textura y largo es distinto, así como el cuero cabelludo y que tan grasoso es tu pelo. En entrevista con la revista Elle, la estilista en Los Ángeles, Clayton Hawkins, asegura que lo mejor es hacer una prueba y error para ver qué es lo que funciona mejor para ti. Por ejemplo durante un mes puedes probar lavártelo todos los días y dejarlo sin lavar varios días, e incluso lavarlo sólo con agua y acondicionador.

Tus hábitos influyen

Si haces ejercicio, probablemente tengas que lavártelo más seguido. Si fumas, tal vez quieras lavártelo diario para deshacerte del olor, lo mismo ocurre si nadas, sudas mucho, etc. Si no haces ninguna de estas cosas entonces tal vez puedas pasar días sin lavártelo sin problema. Además entre más envejecemos, más se nos seca el pelo, por lo que con el tiempo se hace más fácil no lavarlo.

El cabello grasoso no es el enemigo

Hawkins asegura que la grasa natural de tu cabello es lo mejor. Lo recomendable no es comprar un shampoo o acondicionador para tener pelo menos grasoso.

No uses productos con sulfato

La mayoría de los shampoos y acondicionadores tienen diferentes tipos de sulfato, lo que atrae la suciedad y la grasa. Los sulfatos son especialmente dañinos si tienes el pelo teñido. Trata de elegir productos libres de sulfato para que también puedas pasar más tiempo sin lavar tu cabello.

Puedes “fingir” tener el cabello limpio

Si te molesta tener el cabello grasoso pero no quieres maltratarlo con tanto shampoo, puedes mojarlo un poco, sólo la superficie y masajear tu cuerpo cabelludo con las yemas. Es el shampoo, no el agua, lo que está dañando tu cabello. Con sólo agua puedes deshacerte de gran parte del sudor, grasa y aceite. Trata también de usar sólo acondicionador en las puntas para que tu cabello tenga más forma y huela mejor.

En conclusión, si tienes el cuero cabelludo grasoso, tal vez lo mejor es que laves tu cabello de tres a cuatro veces a la semana con shampoo. El shampoo en seco y mojarte el cabello sólo con agua pueden ser soluciones fáciles para los días que no te lo laves y para que no se vea tan grasoso.

Si tienes el cabello chino, seco o grueso tal vez puedas lavarte el pelo con shampoo sólo una vez a la semana. Lávalo dos o tres veces a la semana si haces ejercicio o fumas.