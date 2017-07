Esta sería la razón por la que Cristiano Ronaldo ha recurrido a los vientres en alquiler para ser padre

Todo el mundo se pregunta por las madres de sus hijos.

El 7 de junio de 2010 nació Cristiano Ronaldo Jr., primogénito del astro portugués. Desde ese momento todos se han preguntado “¿Quién es la madre del pequeño?”, una inquietud que ha alimentado por años algunos mitos que giran alrededor de la sexualidad de Cristiano Ronaldo.

Según trascendió en la prensa española, CR7 recurrió a una madre subrogada para estrenarse en la paternidad. Aunque también hay quienes creen que el pequeño fue producto de una aventura que el futbolista mantuvo con una mujer en Mánchester.

¡Todo un misterio!

Hace pocos días, tras varios meses de especulaciones sobre si el portugués se convertiría en padre nuevamente, específicamente de gemelos a través de la gestación subrogada, Cristiano por fin ha hablado y, efectivamente, son buenas noticias:

“He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos… Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez”, reveló el delantero en sus redes.

Una vez más, Cristiano no reveló la identidad de la madre de sus nuevos retoños, así que la prensa apunta a que volvió a alquilar a un vientre.

¿Por qué realmente decide no ser padre en pareja? Después de todo, podría tener a cualquier mujer…

La reconocida psiocoanalista española, Magdalena Salamanca, fue consultada por el diario El Español sobre estas acciones y parece tener un diagnóstico. “Es una reacción propia de un complejo de Edipo no resuelto. Si supero a la Ley, supero al padre. Estoy por encima de todo, soy omnipotente y no necesito a nadie más. No necesito a una mujer para tener hijos”, explicó Salamanca.

Es decir, el futbolista necesitaría demostrar que puede ser padre con o sin una mujer.

¿Crees que sea así?

Hace unas semanas él y su novia Georgina Rodríguez estuvieron rodeados de rumores luego de que en varias imágenes la modelo apareciera con una abultada pancita, sin embargo, ella misma se encargo de desmentirlo también con una foto. Desde hace unos días, Cristiano no ha hecho publicaciones con su novia, lo que también ha desatado sospechas de que posiblemente el romance haya llegado a si fin.

