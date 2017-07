Estas han sido las grandes sorpresas (y las grandes ausencias) de los Emmy 2017

Winona Ryder está ahora mismo encendiendo las luces de navidad a ver si le dicen algo de su no nominación.

Ya tenemos la lista de nominaciones de los Emmy 2017 y como siempre las satisfacciones son casi tantas como las sorpresas y las señaladas ausencias. Este es nuestro análisis.

SORPRESAS

1. Y EL HUECO DE JUEGO DE TRONOS ES PARA…

Las 22 nominaciones de Westworld, una serie con muchos aciertos técnicos y con unas cuantas interpretaciones memorables, suenan quizá a demasiadas. La serie se ha beneficiado sin duda de la ausencia de Juego de tronos en los Emmy de este año por las fechas de emisión. Este número de nominaciones ha sido igualado por…

2. SATURDAY NIGHT LIVE: gracias por tanto, trump

En una temporada donde la actualidad política ha hecho que brillen más los actores invitados como Alec Baldwin que la plantilla fija, llama la atención el trío de nominadas a mejor actriz secundaria de comedia. Donde el año pasado solo se coló Kate McKinnon, este año se unen también Vanessa Bayer (en su despedida del programa) y Leslie Jones.

3. PAMELA ADLON

A pesar de que su serie es una de las comedias de autor más finas y personales que hemos visto este año, pocos daban un duro de la inclusión de Pamela Adlon en la lista de nominadas a mejor actriz de comedia. Adlon, a quien tenemos muy presente también gracias a Californication y Louie, es una de las mejores voces (literal y figuradamente) de su generación.

4. ANN DOWD HACE DOBLETE

Su nominación por el papel de tía Lydia en The handmaid’s tale estaba cantada. No así la que ha conseguido como actriz invitada por su aparición en el penúltimo capítulo The leftovers, convirtiéndose así en el único intérprete nominado en la historia de la serie de Damon Lindelof. También han hecho doblete Riz Ahmed, Mathew Rhys y Alec Baldwin.

5. LA VUELTA POR LA PUERTA GRANDE DE LA TELEVISIÓN GENERALISTA

La vacante de Juego de tronos también ha dejado margen para que uno de los fenómenos del año, This is us, entre en las nominaciones como paso firme: siete actores de la serie han sido nominados y es el primer drama generalista en ser nominado en la categoría principal desde The good wife en 2011. No es la serie más nominada, pero teniendo en cuenta las ausencias más que notables en drama de la televisión generalista en los últimos años, es más que significativa.

6. GIRLS Y SUS ACTORES INVITADOS

Era demasiado pedirle a la Academia, que siempre tiende a ser conservadora, que reconociera con nominaciones en categorías principales el final de Girls. Sin embargo, sí ha tenido en cuenta la serie de Lena Dunham en las categorías de actores invitados donde Matthew Rhys, Riz Ahmed y Becky Ann Baker han conseguido nominación.

7. EL SUBIDÓN DE NETFLIX

Gracias, entre otros motivos, al efecto Stranger things, la plataforma ha conseguido pasar de 54 nominaciones a 91. Sin embargo, la incógnita que se abre ahora con la plataforma tiene que ver con las películas que han competido y compiten tanto en premios televisivos como en cinematográficos. 13th, de Ava DuVernay, nominado en los pasados Oscar a mejor documental, ha conseguido también nominación a los Emmy, algo parecido a lo que ha ocurrido con O.J. made in America que aunque no ha conseguido entrar en la categoría de mejor documental en los Emmy sí ha recibido otras seis nominaciones… después de haber estado nominado al Oscar. Qué sucederá el año que viene con películas como OKJA es todavía un enigma.

Ava DuVernay’s 13TH is now the fourth Netflix documentary to score both Oscar and Emmy nominations. — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 13 de julio de 2017

8. HOUSE OF CARDS, ERRE QUE ERRE

La última temporada de la serie de los Underwood entró a competición este año por los pelos (se estrenó el 30 de mayo y el límite para entrar en las nominaciones era emitirse antes del 31) y sorprendentemente, a pesar de su bajón cualitativo con respecto al resto de la serie, se mantiene nominada a mejor drama y mantiene nominados tanto a Kevin Spacey como a Robin Wright y a Michael Kelly. ¿Homeland fuera y House of cards dentro? Difícil de entender.

9. SAN JUNIPERO

El mejor capítulo de la última temporada de Black mirror ha sido todo un fenómeno televisivo este año que ha dado lugar incluso a parodias como la que hizo Orange is the new black. El desembarco de la serie de Charlie Brooker en Estados Unidos la ha convertido en un fenómeno mucho más pop todavía. Pero cabía la posibilidad de que la academia no tragara con asumir esta triquiñuela que ha permitido que en lugar de como serie limitada, Netflix haya podido presentar el capítulo como tvmovie. Finalmente, ha colado y comparte categoría con un especial navideño de Dolly Parton. Podemos alternar Heaven is a place on earth y Jolene para celebrar que Belinda Carlisle y la reina del country comparten categoría.

10. ¡MAMACITA!

Que el reparto de Feud iba a conquistar las nominaciones estaba cantado. Todos podíamos imaginar a Susan Sarandon, Jessica Lange, Judy Davis, Stanley Tuccy y Alfred Molina con nominación, pero encontrarnos a Jackie Hoffman ha sido una sorpresa más que agradable. Y a mamacita le habría encantado.

AUSENCIAS

1. UNA CLAIRE POR OTRA

Tras cinco nominaciones y dos estatuillas por Homeland, Claire Danes se cae por primera vez de la terna de nominadas a mejor actriz de drama. Recordémosle a la Academia el año que viene que aunque nominen a Claire Foy, hay sitio para más de una tocaya.

2. TRANSPARENT

La serie de Jill Soloway, nominada a mejor comedia en sus dos temporadas anteriores, se cae también de la ecuación, dejando a Jeffrey Tambor, Judith Light y Kathryn Hahn como baluartes en las categorías principales.

3. THE AMERICANS

Después de que la serie de Keri Russell y Matthew Rhys consiguiera entrar en mejor serie el año pasasdo, muchos daban por sentado su nominación esta temporada. No ha sido así y se tiene que conformar con tener solo a sus actores principales en las categorías más importantes.

3. JANE KRAKOWSKY

Fue nominada en cuatro ediciones por su papel de Jenna Maroney en 30 rock. Sin embargo, los Emmy solo le han concedido la nominación por Unbreakable Kimmy Schmidt en el primer año de la serie. ¡Justicia para Jane!

4. THE LEFTOVERS

Por tono, por complejidad, por (poco) alcance era factible que los Emmy ignoraran la serie de Damon Lindelof. Lo único que hacía que pudiéramos albergar esperanzas era que se trataran de nominaciones póstumas para reconocer una trayectoria extraordinaria y completamente ignorada por los premios. No ha sido así: The leftovers se lleva la nominación a Ann Dowd como actriz invitada y gracias.

5. THE CROWN

Sí, tenemos a Claire Foy, a John Litgow y a Jared Harris nominados. Sí, la tenemos nominada a mejor serie. Pero la pompa y el boato de The crown venían dispuestos a liderar las nominaciones. Y más con la intención de cubrir el hueco de otra serie británica adorada por la Academia, Downton Abbey. Que Westworld la haya superado (22 frente a las 13 de la británica) no entraba en nuestros planes.

6. THE GOOD (AND LOST) FIGHT

Era casi imposible que el spin off de The good wife consiguiera alguna nominación en las categorías principales, pero esperábamos algo más de reconocimiento para la nueva serie de los King. Solo consigue nominación a mejor tema musical principal. Pues vale.

7. BARB SÍ Y WINONA NO

Se esperaba que una de las nominaciones interpretativas de Stranger things recayese en Winona Ryder y no por las caras que puso en el escenario de los SAG. Sin embargo, al final la serie de los hermanos Duffer ha recibido nominaciones para David Harbour, Millie Bobby Brown y Shannon Purser, pero no para Winona.

8. ¿Y mandy moore?

Algo parecido le ha pasado a Mandy Moore con This is us. Siete compañeros suyos nominados y ella no. Pídele prestadas las luces a Winona, Mandy, a ver si a ti también te desvelan este misterio. .

9. THE YOUNG (AND THE LOST) POPE

Tal vez la categoría de mejor serie limitada, teniendo en cuenta los contendientes, era terreno vedado para la serie de Sorrentino, pero una nominación para Jude Law en la categoría de mejor actor podría haber colado tranquilamente.

10. INSECURE

La comedia de la HBO protagonizada por Issa Rae entraba en muchas de las quinielas de los medios, pero al final no ha podido ser. Lo sentimos, Issa Rae.

Fuente: revistavanityfair.es