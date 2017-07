Evo advierte a cocaleros que tendrán problemas con él si cultivan en parques naturales

LA PAZ |

El presidente Evo Morales advirtió hoy a los cocaleros del Trópico de Cochabamba que tendrán problemas con él si amplían el cultivo de la hoja verde a los parques naturales.

El primer Mandatario remarcó a los cultivadores que así como ellos tienen sus reivindicaciones, él también tiene las suyas y en este caso es que respeten las zonas de producción.

“Especialmente a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, compañeros y compañeras hay que respetar nuestro cato de coca, mi pedido con mucho respeto, aunque se enojen, aunque me cuestionen, no vamos a permitir nuevos cultivos de coca en los parques, Parque Carrasco, Isiboro Sécure, Amboró, no vamos a permitir, van a tener problemas conmigo los compañeros que se están entrando a los parques“, apuntó en un acto público realizado en Cochabamba.

El Gobierno inició en febrero el plan anual 2017 de erradicación de sembradíos ilegales de coca, dando prioridad a la destrucción de plantas en parques nacionales y reservas naturales.

La Fuerza de Tarea Conjunta erradicará los cocales que se detecten en los parques donde se calculan de 80 a 100 hectáreas ilegales de esa planta que sirve como materia prima de la cocaína.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentará mañana el informe “Monitoreo de Cultivos de Coca 2016” sobre el volumen de plantaciones existentes en Bolivia.