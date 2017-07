Evo anuncia que iría encantado a Chile si lo invitan

Morales dijo que Bolivia no exigirá visas a las autoridades chilenas que visiten Santa Cruz a la cita del Comité de Fronteras. En esta reunión espera que se pueda “debatir sobre las visas”.

El presidente Evo Morales anunció este martes que iría a Chile “encantado” si lo invitan porque “somos pueblos hermanos”, en una entrevista con la red PAT, desde la residencia presidencial de San Jorge, en la ciudad de La Paz.

En la reunión del Comité de Fronteras que se realizará el próximo 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz, el Jefe de Estado expresó su esperanza porque allí “se pueda debatir sobre las visas” que es exigida por Chile.

Bachelet secuestrada

El presidente Morales también afirmó que su colega Michelle Bachelet parece secuestrada por la oligarquía chilena al no pronunciarse sobre los dos carabineros detenidos por la policía boliviana, después liberados y devueltos el domingo en la frontera común.

Afirmó que son falsas las gestiones chilenas por la liberación de los uniformados chilenos, pues “durante los dos días no hubo ningún contacto”. “Siento que esa es la soberbia de una autoridad en no preocuparse de sus habitantes”, dijo el Jefe de Estado, respecto al canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que no realizó ninguna gestión por sus autoridades detenidas temporalmente.

El Mandatario boliviano también dijo que el “Gobierno de Chile actúa de manera soberbia con Bolivia, nos miran de arriba, nos humillan, ahora Bolivia crece es otra”, debido a que la economía del país está en crecimiento.

